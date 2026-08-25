Ayodhya News: अयोध्या में संतों का बड़ा हंगामा; पुलिस ने आश्रम में लगाया ताला, 'चंदा चोरों अयोध्या छोड़ो' के लगे नारे

संतों का कहना है कि जिस ढंग से काम हो रहा उसमें मुख्य आरोपियों को बचाया जा रहा है.चोरी का माल ने पकड़ा जाए उसकी कोशिश प्रशासन कर रहा है. एक तरफ चोर और एक तरफ भगवान है. लगता है कि जिला प्रशासन चोरों का साथ दे रही है.देश में अलख जगाएंगे. संत मर मिटेगा और अपना आंदोलन चलाएगा.खासकर पूरे यूपी में हर जिले में अपनी बात रखेंगे. अभी तो केवल छोटे कर्मचारी को फंसाया गया है.संतों का कहना है कि अयोध्या की धरती पर हम लोगों को जेल की तरह बंद कर दिया गया. हम संत लोगों को बैठक नहीं करने दी जा रही है. हम जन जन आंदोलन करेंगे.