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Ayodhya News: अयोध्या में संतों का बड़ा हंगामा; पुलिस ने आश्रम में लगाया ताला, 'चंदा चोरों अयोध्या छोड़ो' के लगे नारे

Ayodhya Saint meeting: राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के विरोधी गुट के संतों की प्रस्तावित बैठक को पुलिस द्वारा रोक दिए जाने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि यह बैठक रामायणम आश्रम में आयोजित होनी थी.

Written ByPravesh Kumar Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 25, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:56 PM IST
Ayodhya News: अयोध्या में संतों का बड़ा हंगामा; पुलिस ने आश्रम में लगाया ताला, 'चंदा चोरों अयोध्या छोड़ो' के लगे नारे
Image Credit: Ayodhya News

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