अयोध्या में एक बार फिर संत और हिंदू संगठन आर-पार के मूड में, ईदगाह मस्जिद लेकर भड़का विवाद, जानें क्या है पूरा मामला

Ayoddhya Idgah Masjid Controversy: अयोध्या में रौनाही - ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण के चलते बभनियावा चौराहे पर स्थित ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर विवाद गरमा गया है. वीएचपी कार्यकर्ता और संतों ने सोहावल तहसील में डेरा डाल ऐतिहासिक कदम उठाने का ऐलान कर दिया है.
प्रवेश कुमार/अयोध्या: अयोध्या में ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर मामला तूल पकड़ा रहा है.ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर वीएचपी, बजरंग दल और साधु संत जिद पर अड़ते हुए शनिवार सुबह से अनिश्चित काल तक धरना पर बैठे हुए हैं. ईदगाह के पास पुलिस फोर्स के साथ लोक निर्माण विभाग व तहसील प्रशासन मौजूद है.
साधु-संतों और हिंदू संगठनों का कड़ा रुख
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व अयोध्या के संन्तो ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि या तो हमको छोड़ो या ईदगाह को तोड़ो. कार्यकर्ताओं के साथ साधु संतों ने सोहावल तहसील में डेरा डाल दिया है. धरना के बाद नहीं हटा तो अगला कदम ऐतिहासिक कदम होगा. शनिवार का दिन है बजरंगबली का दिन है आज गदा उठ सकता है.
रौनाही - ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण बभनियावा चौराहा के पास स्थित ईदगाह और मस्जिद का हिस्सा सड़क की जद में आने की बात सामने आ रही है, जिसको हटाने को लेकर वीएचपी बजरंग दल व साधु संत जिद पर सुबह से अड़ते हुए अनिश्चित काल तक धरना पर बैठ गए. ईदगाह के पास पुलिस फोर्स के साथ लोक निर्माण विभाग व तहसील प्रशासन मौजूद है.
प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रौनाही ड्योढी मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान मंदिर और बरगद-पीपल का पेड़ तो हटा दिये गए हैं, लेकिन रास्ते में आई ईदगाह को बचाकर सड़क मोड़ने का पक्षपातपूर्ण कार्य किया जा रहा है और इसी के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है.
प्रदर्शन पर तहसीलदार का बयान
प्रदर्शनकारी संत और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार प्रदीप कुमार सिंह को जांच से संबंधित कुछ दस्तावेज सौंपे हैं.तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि जांच प्रक्रिया के आदेश दे दिये गये हैं, जल्द ही उनकी मांगों को लेकर कार्रवाई की जाएगी. संतों ने इस दौरान "पीपल कटे मंदिर तोड़े, ईदगाह को फिर क्यों छोड़े" का नारा लगाया.
एसडीएम ने बताया
एसडीएम सोहावल ने बताया कि मौके पर तहसील प्रशासन की टीम स्थल की पैमाइश कर रही है. एक घंटे के भीतर रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग अयोध्या को प्रेषित कर दी जायेगी. उसके उचित कार्यवाही की जायेगी.
