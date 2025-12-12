Advertisement
Ayodhya News: सनातन के रंग में रंगा SIR Form, मां के कॉलम में जानकी, कौशल्या और सुमित्रा का नाम, साधु-संतों ने शुरू की अनोखी परंपरा

Ayodhya SIR News: रामनगरी अयोध्या में एसआईआर फॉर्म भी सनातन के रंग में रंगता दिख रहा है. यहां एक अलग ही परंपरा शुरू हो गई है. बड़ी संख्या में साधु संत मां के नाम के कॉलम में माता सीता, जानकी, कौशल्या और सुमित्रा जैसे नाम दर्ज करवा रहे हैं. जानिए क्या बोले चुनाव विभाग के अधिकारी?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:33 PM IST
Ayodhya News

Ayodhya SIR News: राम की नगरी अयोध्या में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intesive Revision) के दौरान अब एक अनोखी परंपरा देखने को मिल रही है. रामनगरी में एसआईआर फॉर्म के 'मां का नाम' वाले कॉलम ने धार्मिक स्वरूप ले लिया है. बड़ी संख्या में यहां के साधु-संत इस कॉलम में माता सीता, मां जानकी, मां कौशल्या और मां सुमित्रा जैसे पवित्र नाम दर्ज करवा रहे हैं.

अयोध्या में अनोखी परंपरा शुरू
इस अनोखी परंपरा की शुरुआत हिंदू धाम पीठाधीश्वर और बीजेपी के पूर्व सांसद डॉ. राम विलास दास वेदांती ने की. उनका कहना है कि बाल्यकाल से ही जब साधु-संत आध्यात्मिक मार्ग पर आ जाते हैं, तो उनके माता-पिता भगवान या गुरु ही होते हैं, इसलिए फॉर्म में भी वे आदर्श मातृ स्वरूप के नाम लिख रहे हैं. वेदांती की अपील के बाद संत समुदाय में जैसे होड़ सी लग गई है.

मामले पर क्या बोले अधिकारी?
हालात ऐसे हैं कि अब कई महंत इसी पद्धति को अपना रहे हैं. इस पूरे मामले पर चुनाव विभाग के अधिकारी साफ कर रहे हैं कि 'मां का नाम' कॉलम में लिखे गए नाम का कोई प्रमाण देना अनिवार्य नहीं है. आवश्यकता पड़ने पर मतदाता से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, लेकिन अभी तक यह कोई उल्लंघन नहीं माना जाता. 

एसआईआर फॉर्म अभियान ने पकड़ी रफ्तार
आपको बता दें, रामनगरी में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल आइडेंटिटी रिवीजन (एसआईआर) फॉर्म अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है. इस अभियान में न सिर्फ गांव के लोग, बल्कि साधु-संत भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. जिसका लक्ष्य मतदाता पहचान को मजबूत करना है. ताकि फर्जी मतदान और एक व्यक्ति द्वारा कई जगहों पर वोट डालने जैसे गड़बड़ियों को रोका जा सके. 

चर्चाओं में रामनगरी का एसआईआर फॉर्म
अब चुनाव आयोग ने यूपी समेत पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसकी समय सीमा बढ़ा दिया है. यह बढ़ोतरी राज्य के चुनाव आयोग के अनुरोध पर हुई है. 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग तारीख माना गया है. यूपी में नई तारीख 26 दिसंबर की बजाय 31 दिसंबर होगी. ऐसे में अयोध्या में आस्था और प्रशासनिक प्रक्रिया का यह अनोखा संगम अब सुर्खियों में छा गया है. हर जगह इसी की चर्चा हो रही है, जहां एसआईआर फॉर्म भी सनातन रंग में रंगता दिख रहा है.

