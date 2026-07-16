/सरयू के बढ़ते जलस्तर से बाराबंकी के 87 गांव में बाढ़ का खतरा, अयोध्या में खतरे के निशान के करीब पहुंची नदी

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अयोध्या/प्रवेश कुमार: नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के सरयू (घाघरा) नदी के तटीय इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है. बाराबंकी और अयोध्या में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है. हालांकि फिलहाल दोनों जिलों में बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन नदी के बढ़ते स्तर और तेज कटान ने तटीय गांवों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
बाराबंकी में चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही सरयू, कटान से खेती पर संकट
बाराबंकी में गुरुवार दोपहर 12 बजे सरयू नदी का जलस्तर 105.360 मीटर रिकॉर्ड किया गया. यह खतरे के निशान 106.070 मीटर से 71 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन चेतावनी स्तर 105.070 मीटर से 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.
सिरौलीगौसपुर तहसील के सनावा, टेपरा, कहरनपुरवा, तेलवारी, सरायसुर्जन और गोबरहा सहित कई तटीय गांवों में नदी का पानी किनारों तक पहुंच चुका है. तेज कटान के कारण उपजाऊ कृषि भूमि नदी में समा रही है. सनावा गांव के पास नदी किनारे स्थित एक भवन भी कटान की जद में आ गया है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई है.
87 गांवों पर नजर, प्रशासन ने तैयारियां तेज कीं
प्रशासन के अनुसार यदि जलस्तर में और वृद्धि होती है तो रामसनेहीघाट, रामनगर और सिरौलीगौसपुर तहसील के 87 गांव प्रभावित हो सकते हैं. संभावित स्थिति को देखते हुए 250 दिव्यांगों की पहचान की गई है, 21,012 पशुओं की सुरक्षा की योजना तैयार की गई है और करीब 13,964 हेक्टेयर कृषि एवं अन्य भूमि प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.
सिरौलीगौसपुर के एसडीएम अनिल कुमार सरोज ने बताया कि फिलहाल नदी का बढ़ा हुआ पानी मुख्य धारा के भीतर है. कटान प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ खंड और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से निगरानी कर रहे हैं और आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं.
अयोध्या में भी बढ़ी सतर्कता, जलस्तर खतरे के निशान के करीब
रामनगरी अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. पिछले 24 घंटों में नदी का स्तर लगभग 40 सेंटीमीटर बढ़कर 91.39 मीटर तक पहुंच गया है. यह चेतावनी बिंदु 91.73 मीटर से केवल 34 सेंटीमीटर नीचे है. अधिकारियों के अनुसार जलस्तर हर घंटे करीब आधा सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में चेतावनी स्तर पार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
स्वास्थ्य और राहत व्यवस्था अलर्ट मोड में
स्वास्थ्य विभाग ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए दवाओं, मेडिकल टीमों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था कर दी है. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल किसी भी जिले में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. तटीय क्षेत्रों के लोगों से नदी किनारे अनावश्यक रूप से न जाने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने की अपील की गई है.