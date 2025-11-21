Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3012727
Zee UP-UttarakhandAyodhya

अयोध्या में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन, खब्बू तिवारी की अगुवाई में उमड़ा जनसैलाब

Ayodhya News: अयोध्या जिले में देश के प्रथम गृहमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया. इस आयोजन में 50 हजार से अधिक युवा, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इस एकता दौड़ का हिस्सा बने. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 21, 2025, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अयोध्या में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन, खब्बू तिवारी की अगुवाई में उमड़ा जनसैलाब

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय:  देश के प्रथम गृहमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर अयोध्या जनपद के तारुन ब्लॉक में ‘रन फॉर यूनिटी’ का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का संयोजन पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने किया, जिनकी अपील पर क्षेत्र में रिकॉर्डतोड़ भीड़ उमड़ पड़ी. बताया जा रहा है कि लगभग 50 हजार से अधिक युवा, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इस एकता दौड़ का हिस्सा बने, जिसने कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप दे दिया.

51 किलो की विशाल माला पहनाकर किया स्वागत
पूर्वांचल में युवाओं के बीच खब्बू तिवारी की लोकप्रियता कार्यक्रम में आए जनसैलाब से साफ नजर आई. सुबह से ही हजारो युवाओं की मौजूदगी ने क्षेत्र में उनके मजबूत जनाधार और संगठन क्षमता का परिचय कराया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र पहुंचे. खब्बू तिवारी ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत 51 किलो की विशाल माला पहनाकर किया. भीड़ और उत्साह को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने इसे गोसाईगंज और पूर्वांचल का ऐतिहासिक कार्यक्रम बताया.

जनता का आभार  किया व्यक्त
अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया और कहा कि भाजपा सरकार उनके आदर्शों को सम्मान देने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि उसने सरदार पटेल को उनका वास्तविक सम्मान कभी नहीं दिया. बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया और इसे विकास की जीत बताया. वहीं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कार्य और रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक खब्बू तिवारी ने गोसाईगंज की जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता का कर्जदार हूं, और समय आने पर इस कर्ज को चुकाने में कोई कमी नहीं रहने दूंगा.

कौन-कौन मौजूद रहा?
इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें विधायक रामचंद्र यादव, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, अवधेश पांडेय बादल, जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित, अभिषेक मिश्र, फयाराम वर्मा, दिनेश वर्मा, सुनील सिंह राजपूत, उदित सरार्फ, उमेश प्रताप सिंह कप्तान, शत्रुघ्न मोदनवाल सहित कई प्रमुख नेता शामिल रहे. कार्यक्रम के भव्य पैमाने और भारी भीड़ ने सियासी गलियारों में भी चर्चा तेज कर दी है, जिसे क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

TAGS

Ayodhya news

Trending news

Ayodhya news
अयोध्या में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन, खब्बू तिवारी की अगुवाई में उमड़ा जनसैलाब
gonda news
गोंडा की डीएम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार
Udham Singh Nagar
वीडियो कॉल पर युवक करने लगा ऐसा काम, युवती की फटी की फटी रह गई आंखे
Gorakhpur GIDA fire
Gorakhpur fire: गीडा में भीषण अग्निकांड,रूंगटा ब्रान ऑयल फैक्ट्री जलकर हुई खाक
Magh Mela 2026
दिल्ली ब्लास्ट के बाद माघ मेले की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, UP ATS को मिली कमान
Mathura News
खून से लथपथ मिली विवाहिता… सिर पर लगी थी गोली, महज 25 दिन पहले पति से लिया था तलाक
Banke Bihari Corridor News
अब घर बैठे कर पाएंगे बांके बिहारी के दर्शन, कॉरिडोर पर भी हाई पावर कमेटी में मंथन
Lalitpur news
‘जूली… खोलो! अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खटखटाते हुए रोते-बिलखते रहे परिजन
Bareilly
ब्रेनवॉश कर अंबरीश से बनाया रजा! बरेली में धर्म परिवर्तन करने का चौंकाने वाला मामला
Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan
फिर दुल्हन की तरह सजी अयोध्या, इस दिन दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा; बॉर्डर पर चौकसी