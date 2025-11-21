Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

सपा सांसद अवधेश प्रसाद लापता?....पता बताने वाले को अयोध्या के संत देंगे ये खास उपहार

Ayodhya News: अयोध्या में एक अलग ही चर्चा जोर पकड़ रही है. लोकसभा अयोध्या से पहली बार चुने गए सपा सांसद अवधेश कई दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दे रहे हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:44 PM IST
Awadhesh Prasad
Ayodhya News: रामनगरी अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है. 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अयोध्या आएंगे. प्रधानमंत्री मोदी श्रीराम मंदिर में धर्म ध्वज फहराएंगे. एक तरफ इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए देश-दुनिया से लाखों रामभक्त, संत-महंत और विभिन्न मत-मतांतर के गणमान्य लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ अयोध्या के संत दिवाकराचार्य अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद को ढूढ़ने में जुटे हैं. 

सांसद का पता बताने वाले कराऊंगा विशेष दर्शन 
अयोध्या में एक अलग ही चर्चा जोर पकड़ रही है. लोकसभा अयोध्या से पहली बार चुने गए सपा सांसद अवधेश कई दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दे रहे हैं. इसी पर सत्य सनातन धर्म प्रचारक दिवाकराचार्य महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति सांसद अवधेश का पता बताएगा, उसे मैं श्रीराम मंदिर और अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों का विशेष दर्शन कराऊंगा. फिलहाल अयोध्या में सुरक्षा, श्रद्धा और उत्साह का माहौल चरम पर है. 

पीएम मोदी समेत कई दिग्गज जुटेंगे 
बता दें कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर पहली बार भव्य केसरिया ध्वज फहराया जाएगा. 25 नवंबर को दोपहर 11:58 बजे से 1 बजे के बीच होने वाले इस पावन ध्वजारोहण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के जरिए बटन दबाकर शुरू करेंगे. यह सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि राम राज्य की परंपरा, सूर्यवंश की गौरवगाथा और अयोध्या की आध्यात्मिक आत्मा का अद्वितीय संगम होगा.

बिहार चुनाव को लेकर की थी टिप्पणी 
बता दें कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीते दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार में एनडीए सरकार गठन और शपथ ग्रहण समारोह पर कहा था कि नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की बधाई. आगे वो कहते हैं कि ‘ये सरकार (बिहार सरकार) जिस तरह से बनी है, वो वोटों की चोरी से बनी है. 

सपा सांसद अवधेश प्रसाद लापता?....पता बताने वाले को अयोध्या के संत देंगे ये उपहार
