अमेठी में सुबह-सुबह रेल हादसा, मालगाड़ी के सात वैगन पटरी से उतरे, बड़ा हादसा टला

चालक की सूझबूझ से टला बङा हादसा

प्रभावित हिस्से की घेराबंदी कर ट्रैक बहाली का काम शुरू कराया गया. बताया जा रहा है कि मालगाड़ी इंडोरामा उर्वरक इकाई में खाद की लोडिंग के लिए साइडिंग ट्रैक से गुजर रही थी. तभी सिंदुरवा के पास अचानक उसके सात वैगन पटरी से उतर गए. चालक ने तत्काल ट्रेन रोक दी, जिससे स्थिति और गंभीर नहीं हुई. सूचना मिलते ही रेलवे के इंजीनियरिंग, परिचालन और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. प्रभावित क्षेत्र की घेराबंदी कर पटरी से उतरे वैगनों को हटाने और ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया.