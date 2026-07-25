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अमेठी में सुबह-सुबह रेल हादसा, मालगाड़ी के सात वैगन पटरी से उतरे, बड़ा हादसा टला

लखनऊ-वाराणसी रेलखंड पर शनिवार सुबह सिंदुरवा रेलवे स्टेशन के पास इंडोरामा उर्वरक इकाई की साइडिंग पर खाद कारखाने जा रही मालगाड़ी के सात वैगन पटरी से उतर गए.राहत की बात रही कि वैगन पलटे नहीं और बड़ा रेल हादसा टल गया।

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 25, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:23 AM IST
अमेठी में सुबह-सुबह रेल हादसा, मालगाड़ी के सात वैगन पटरी से उतरे, बड़ा हादसा टला
Image Credit: Amethi News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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