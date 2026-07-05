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'पहले विपक्ष को ठुकराया, अब भाजपा भी रिजेक्ट'... हरदोई में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा राजनीतिक बयान

Hardoi News: हरदोई के गांधी मैदान पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ​बीजेपी सरकार पर हमला बोला.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 05, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:38 PM IST
'पहले विपक्ष को ठुकराया, अब भाजपा भी रिजेक्ट'... हरदोई में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा राजनीतिक बयान
Image Credit: Shankaracharya AvimukteshwaranandSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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