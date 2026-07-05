'पहले विपक्ष को ठुकराया, अब भाजपा भी रिजेक्ट'... हरदोई में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा राजनीतिक बयान

गौमाता की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे

इनका आईटी सेल इसी तरह का काम करता है. उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसे प्रचार को समझ चुकी है, इसलिए इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा. उनके मुताबिक, वे किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि सत्य सनातन धर्म और गौमाता की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं. मंदिरों की सरकारी व्यवस्था को लेकर भी शंकराचार्य ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, “जहां-जहां सरकारी व्यवस्था हो गई है, जहां-जहां भाजपा और संघ के लोग बैठ गए हैं, वहां-वहां चोरी हो रही है.” उन्होंने वृंदावन के देवकीनंदन ठाकुर की उस मांग का भी समर्थन किया, जिसमें मंदिरों की व्यवस्था एक “सनातन बोर्ड” बनाकर धर्माचार्यों को सौंपने की बात कही गई है. उनका कहना था कि धार्मिक लोग और धर्माचार्य धर्म के मर्म को जानते हैं, इसलिए मंदिरों का संचालन उनके हाथ में होना चाहिए, न कि सरकारी तंत्र या राजनीतिक दखल के जरिए.