'पहले विपक्ष को ठुकराया, अब भाजपा भी रिजेक्ट'... हरदोई में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा राजनीतिक बयान

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आशीष द्विवेदी/हरदोई: गौरक्षण जन जागरण यात्रा पर निकले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार को हरदोई के गांधी मैदान पहुंचे. यहां उन्होंने भाजपा, उसके आईटी सेल, मंदिरों की सरकारी व्यवस्था और विपक्षी दलों को लेकर कई तीखे बयान दिए. इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दल पहले से ही उनके द्वारा “रिजेक्टेड” हैं, जबकि भाजपा को उन्होंने पहले अपनाया था, लेकिन अब उसे भी ठुकराने का फैसला कर लिया है. उनके इस बयान ने हरदोई के राजनीतिक माहौल में नई हलचल पैदा कर दी.
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का दो टूक
राजनीतिक समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर शंकराचार्य ने दो टूक कहा, “राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरी पार्टियां पहले ही हमारे द्वारा रिजेक्टेड हैं. हमने सबको रिजेक्ट करके भाजपा को अपनाया था और अब भाजपा को हम रिजेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि जिन्हें पहले ठुकराया, उन्हें फिर अपना लेंगे. अगर वो चाहते हैं कि हमारा वोट उनको मिले, शुद्ध हिंदुओं का, गौभक्तों का, तो उनको अपने आचरण में परिष्कार करना पड़ेगा. हमने ठुकरा दिया तो ठुकरा दिया.” इस बयान के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि उनका समर्थन किसी दल को स्वतः नहीं मिलेगा और इसके लिए राजनीतिक दलों को अपने व्यवहार और विचार में बदलाव दिखाना होगा.
बीजेपी और उसके आईटी सेल पर निशाना साधा
सोशल मीडिया पर उन्हें समाजवादी पार्टी को जिताने की “सुपारी” लेने के आरोपों पर शंकराचार्य ने भाजपा और उसके आईटी सेल पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा प्रचार है. शंकराचार्य सुपारी लेकर काम करता है, यह केवल वही लोग कह सकते हैं. यह बहुत छोटी मानसिकता है. इनकी हां में हां मिलाओ, तभी आप शंकराचार्य हैं, तभी धर्माचार्य हैं, और अगर इनकी हां में हां मिलाना बंद करके सच कहना शुरू करो, तो इस तरह की बातें यह लोग कहते हैं.
गौमाता की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे
इनका आईटी सेल इसी तरह का काम करता है. उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसे प्रचार को समझ चुकी है, इसलिए इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा. उनके मुताबिक, वे किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि सत्य सनातन धर्म और गौमाता की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं. मंदिरों की सरकारी व्यवस्था को लेकर भी शंकराचार्य ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, “जहां-जहां सरकारी व्यवस्था हो गई है, जहां-जहां भाजपा और संघ के लोग बैठ गए हैं, वहां-वहां चोरी हो रही है.” उन्होंने वृंदावन के देवकीनंदन ठाकुर की उस मांग का भी समर्थन किया, जिसमें मंदिरों की व्यवस्था एक “सनातन बोर्ड” बनाकर धर्माचार्यों को सौंपने की बात कही गई है. उनका कहना था कि धार्मिक लोग और धर्माचार्य धर्म के मर्म को जानते हैं, इसलिए मंदिरों का संचालन उनके हाथ में होना चाहिए, न कि सरकारी तंत्र या राजनीतिक दखल के जरिए.
'हर पार्टी में हिंदू हैं'
सभा में सपा और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी को लेकर जब सवाल किया गया तो शंकराचार्य ने कहा कि उनकी सभा में किसी पार्टी के लोग नहीं, बल्कि “हिंदू और गौभक्त” आते हैं. उन्होंने कहा, “केवल भाजपा में ही हिंदू हैं, ये आपका नैरेटिव है, हमारा नहीं. हर पार्टी में हिंदू हैं. सवाल यह होना चाहिए कि जब हम गौमाता की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो भाजपाई क्यों नदारद हैं?” उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कोई मुसलमान भी गाय की रक्षा की बात करता है और गाय को माता कहता है, तो उसका भी स्वागत है.
'जो उनके साथ नहीं वह नक्सली या देशद्रोही'
शंकराचार्य ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो उनके साथ नहीं होता, उसे वह सपाई, कांग्रेसी, अर्बन नक्सली या देशद्रोही कह देती है. गांधी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद दिखे. इनमें सपा की पूर्व सांसद ऊषा वर्मा, पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप, पूर्व जिलाध्यक्ष पदमराग सिंह यादव ‘पम्मू’, पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ‘जीतू’, अखिलेश पाठक, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम पांडेय और कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुभाष पाल समेत दोनों दलों के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे.