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'FIR करो या ना करो, ट्रस्ट तो भंग करना ही होगा', राम मंदिर में चंदा चोरी के विवाद पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

Jagadguru Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand: अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद के बाद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर एक अत्यंत तीखी और विवादास्पद टिप्पणी की है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि इस ट्रस्ट को तुरंत भंग कर देना चाहिए.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 07, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:55 AM IST
'FIR करो या ना करो, ट्रस्ट तो भंग करना ही होगा', राम मंदिर में चंदा चोरी के विवाद पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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