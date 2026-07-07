'FIR करो या ना करो, ट्रस्ट तो भंग करना ही होगा', राम मंदिर में चंदा चोरी के विवाद पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

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Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद के बाद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर एक अत्यंत तीखी और विवादास्पद टिप्पणी की है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि इस ट्रस्ट को तुरंत भंग कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि चाहे आप FIR करें या ना करें, लेकिन ट्रस्ट को तो भंग करना ही होगा.
ट्रस्ट पर गंभीर सवाल
शंकराचार्य ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं. उनका मानना है कि मंदिर निर्माण और उसके प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था में भारी खामियां हैं. उन्होंने यह मांग ऐसे समय में की है जब मंदिर से जुड़े कई विषयों पर देशभर में चर्चा हो रही है. शंकराचार्य के इस बयान ने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल मचा दी है.
बृजभूषण शरण सिंह की तारीफ और उनका दर्द
इसी दौरान शंकराचार्य ने भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है. शंकराचार्य के अनुसार, बृजभूषण ने मंदिर निर्माण को लेकर हमेशा अपना पक्ष मजबूती से रखा है.
शंकराचार्य ने एक भावुक पहलू की ओर इशारा करते हुए कहा कि, जो व्यक्ति राम जन्मभूमि आंदोलन से गहराई से जुड़ा रहा हो, वह मंदिर के इतने करीब रहकर भी दर्शन करने नहीं गया. यह इस बात का संकेत है कि उनके मन में लंबे समय से एक गहरी पीड़ा दबी हुई है. उन्होंने कहा कि यह दर्द उन लोगों का है जो वर्षों तक मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन आज उन्हें उपेक्षित महसूस हो रहा है.
क्या हैं इसके मायने?
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ये बयान केवल एक आलोचना नहीं, बल्कि एक बड़े असंतोष की ओर संकेत हैं. जहां एक ओर वे ट्रस्ट के प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे उन लोगों की भावनाओं को आवाज दे रहे हैं जो राम मंदिर आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़े थे.
शंकराचार्य का यह रुख स्पष्ट करता है कि वे मंदिर से जुड़ी व्यवस्था में बड़े बदलाव और पारदर्शिता के पक्षधर हैं. उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वे अपनी बातों से पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों. उनका यह बयान आने वाले दिनों में और भी बड़ी चर्चाओं को जन्म दे सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर अयोध्या के मुख्य प्रबंधन तंत्र पर हमला है.