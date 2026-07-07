'FIR करो या ना करो, ट्रस्ट तो भंग करना ही होगा', राम मंदिर में चंदा चोरी के विवाद पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

शंकराचार्य ने एक भावुक पहलू की ओर इशारा करते हुए कहा कि, जो व्यक्ति राम जन्मभूमि आंदोलन से गहराई से जुड़ा रहा हो, वह मंदिर के इतने करीब रहकर भी दर्शन करने नहीं गया. यह इस बात का संकेत है कि उनके मन में लंबे समय से एक गहरी पीड़ा दबी हुई है. उन्होंने कहा कि यह दर्द उन लोगों का है जो वर्षों तक मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन आज उन्हें उपेक्षित महसूस हो रहा है.