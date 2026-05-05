यूपी के 1.43 लाख शिक्षामित्रों में खुशी की लहर: बढ़ा हुआ वेतन खाते में ट्रांसफर, सीएम योगी ने शिक्षामित्र सम्मान समारोह का किया शुभारंभ

अमेठी न्यूज/राहुल शुक्ला: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण सामने आया है. प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह किए जाने के उपलक्ष्य में विभिन्न जिलों में 'शिक्षामित्र सम्मान समारोह' का भव्य आयोजन किया गया. इसी कड़ी में अमेठी के जिला रिसोर्स सेंटर और गोरखपुर में गरिमामय कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां शिक्षामित्रों के योगदान को सराहा गया.

1525 शिक्षामित्रों को मिला सम्मान

अमेठी के जिला रिसोर्स सेंटर में आयोजित सम्मान समारोह में जिले भर के सभी ब्लॉकों से आए शिक्षामित्रों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि और सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह पहुंचे. दोनों जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की. इस अवसर पर अतिथियों द्वारा सभी ब्लॉकों से आए शिक्षामित्रों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही, उन्हें मानदेय वृद्धि की एक प्रतीकात्मक चेक भी सौंपी गई. कार्यक्रम के दौरान जिले के 1525 शिक्षामित्रों के खातों में बढ़े हुए वेतन के रूप में 18,000 रुपये की राशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की गई, जिससे शिक्षामित्रों के चेहरे खिल उठे. समारोह के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न स्टाल भी लगाए गए थे, जिनका अतिथियों ने बारीकी से अवलोकन किया और बच्चों के प्रयास की सराहना की.

डिजिटल शिक्षा और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों पर जोर

समारोह को संबोधित करते हुए अमेठी के सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह ने राज्य में शिक्षा के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले की स्थिति की तुलना में आज उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है और अब यह अधिक डिजिटल व आधुनिक हुई है.वहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने शिक्षामित्रों के हितों की बात करते हुए कहा कि इस डबल इंजन की सरकार में शिक्षामित्रों को उनका वास्तविक हक मिला है. उन्होंने मानदेय वृद्धि के साथ-साथ सरकार द्वारा शिक्षामित्रों को दी गई कैशलेस इलाज की सुविधा का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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गोरखपुर से प्रदेश भर के 1.43 लाख शिक्षामित्रों को सौगात

अमेठी के साथ-साथ बाबा गोरखनाथ की पावन धरती गोरखपुर में भी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक विशाल राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. यह समारोह प्रदेश भर में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी 1.43 लाख शिक्षामित्रों के मानदेय में की गई भारी बढ़ोतरी के उत्सव के रूप में मनाया गया. मानदेय को सीधे 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह किए जाने के इस फैसले को शिक्षामित्रों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाला एक बड़ा और संवेदनशील कदम बताया जा रहा है. कुल मिलाकर, इन आयोजनों ने यह साफ कर दिया है कि ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की अलख जगाने वाले शिक्षामित्रों के श्रम का उचित मूल्यांकन शुरू हो चुका है.

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