/17 की उम्र में घर छोड़ा, 38 साल देश की सेवा... CEO बनने के बाद अयोध्या पहुंचे जितेंद्र मिश्रा का पहला बयान

राज्य चुनें
Ayodhya News: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्रा गुरुवार को अयोध्या पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ट्रस्ट की पहली बैठक में हिस्सा लिया. इसे उन्होंने इंट्रोडक्टरी बैठक बताया. उन्होंने कहा कि पहली बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों के साथ एक-दूसरे के बारे में जानने और कार्यशैली को समझने का अवसर मिला.
जल्द पदभार ग्रहण करेंगे जितेंद्र मिश्रा
नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि अगले दो से पांच दिनों तक, जितने समय तक ट्रस्ट चाहेगा, वह सदस्यों के साथ बैठकर ट्रस्ट के कामकाज को समझेंगे. उन्होंने कहा कि जब वह ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझ लेंगे, उसके बाद ही सीईओ के रूप में औपचारिक तौर पर टेकओवर करेंगे. उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि वह 17 साल की उम्र में देवरिया स्थित अपने गांव से निकल गए थे और करीब 60 वर्ष की उम्र तक भारतीय वायु सेना में राष्ट्र सेवा की. अब भगवान श्रीराम ने उन्हें एक बार फिर सेवा का अवसर दिया है.
सीईओ बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे
उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें राम मंदिर, राम भक्तों और ट्रस्ट की सेवा करने का मौका मिला है. उन्होंने भरोसा जताया कि अपने अनुभव और कार्यशैली के साथ वह सीईओ की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे. ट्रस्ट का सीईओ बनने के बाद उनका यह पहला दौरा है. अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन-पूजन के बाद कार्यभार ग्रहण करने की योजना है. गुरुवार को ही ट्रस्ट के तीनों नए सदस्य महेश भागचंदका, मदन मोहन पांडेय और डॉ. निर्मला यादव भी अयोध्या पहुंचे.
राम भक्तों की सेवा का अवसर मिला
इससे पहले महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचने पर नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा का ट्रस्ट के लोगों ने स्वागत किया. एयरपोर्ट निदेशक ने भी उनका स्वागत किया. इस दौरान नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि चयन समिति और ट्रस्ट का आभारी हूं. प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है. उन्होंने कहा कि 38 साल देश की सेवा के बाद अब राम भक्तों, और मंदिर की सेवा का अवसर मिला है, जिससे उनका हृदय भावुक है.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!