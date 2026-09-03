/17 की उम्र में घर छोड़ा, 38 साल देश की सेवा... CEO बनने के बाद अयोध्या पहुंचे जितेंद्र मिश्रा का पहला बयान

जल्द पदभार ग्रहण करेंगे जितेंद्र मिश्रा

नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि अगले दो से पांच दिनों तक, जितने समय तक ट्रस्ट चाहेगा, वह सदस्यों के साथ बैठकर ट्रस्ट के कामकाज को समझेंगे. उन्होंने कहा कि जब वह ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझ लेंगे, उसके बाद ही सीईओ के रूप में औपचारिक तौर पर टेकओवर करेंगे. उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि वह 17 साल की उम्र में देवरिया स्थित अपने गांव से निकल गए थे और करीब 60 वर्ष की उम्र तक भारतीय वायु सेना में राष्ट्र सेवा की. अब भगवान श्रीराम ने उन्हें एक बार फिर सेवा का अवसर दिया है.