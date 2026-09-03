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17 की उम्र में घर छोड़ा, 38 साल देश की सेवा... CEO बनने के बाद अयोध्या पहुंचे जितेंद्र मिश्रा का पहला बयान

Ayodhya News: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे. एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Sep 03, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:23 PM IST
17 की उम्र में घर छोड़ा, 38 साल देश की सेवा... CEO बनने के बाद अयोध्या पहुंचे जितेंद्र मिश्रा का पहला बयान
Image Credit: Social Media

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