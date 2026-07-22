/राम मंदिर ट्रस्ट की आज बड़ी बैठक, नए महासचिव और खाली पदों पर हो सकता है फैसला, प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी

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Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust Meeting/ विशाल रघुवंशी: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. इस बैठक में संगठनात्मक ढांचे और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव के चयन के साथ ही लंबे समय से रिक्त पड़े दो अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरने पर भी निर्णय होने की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया महासचिव विश्व हिंदू परिषद का ही होगा, यह लगभग तय हो चुका है.
खाली पड़े पदों पर नए नामों की हो सकती है घोषणा
सूत्रों के अनुसार, हाल ही में सामने आए चढ़ावा चोरी प्रकरण और उसके बाद हुई जांच के मद्देनजर ट्रस्ट अब प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. इसी क्रम में नई कार्यप्रणाली, जवाबदेही बढ़ाने और वित्तीय निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तृत मंथन होगा. राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद खाली पड़े पदों पर नए नामों की घोषणा की जाएगी.
दो सत्रों में आयोजित होगी बैठक
इसके लिए बैठक दो सत्रों में आयोजित की गई है. पहले सत्र में दोपहर तीन बजे से खाली पदों के चयन पर मंथन होगा. दूसरे सत्र में दोपहर चार बजे से बैठक में अन्य विषयों पर मंथन होगा. नए महासचिव की नियुक्ति को ट्रस्ट के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं. बैठक में खाली पड़े दो अन्य पदों पर भी नियुक्ति किए जाने की उम्मीद है.
कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को लेकर नई व्यवस्थाओं पर चर्चा
बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से रिक्त हुए पद पर उनके पुत्र राज परिवार के सदस्य व साहित्यकार यतींद्र मिश्र का भी चयन होने की पूरी संभावना है. इसके अलावा ट्रस्ट में अयोध्या के किसी एक संत को भी स्थान दिया जा सकता है. बताया जा रहा है कि बैठक में मंदिर के चढ़ावे की गणना, लेखा प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था, निगरानी तंत्र तथा कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को लेकर नई व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी.
काउंटिंग और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा
बैठक में राम मंदिर में नोटों की काउंटिंग और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी. इसके अलावा एसआईटी जांच पर भी चर्चा होगी. बैठक में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का अयोध्या आगमन शुरू हो चुका है. मंगलवार की देर शाम युगपुरुष परमानंद व जगद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती अयोध्या पहुंच गए हैं. जबकि, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्ण मोहन और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज श्री वैदेही भवन पहुंच गए हैं.
वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरण बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे. वहीं दूसरी तरफ विहिप के पदाधिकारियों की भी जुटान शुरू हो गई है. विहिप के महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा, धर्माचार्य संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी, वरिष्ठ संरक्षक दिनेश चंद्र अयोध्या पहुंच चुके हैं.