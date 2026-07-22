/राम मंदिर ट्रस्ट की आज बड़ी बैठक, नए महासचिव और खाली पदों पर हो सकता है फैसला, प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी

काउंटिंग और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा

बैठक में राम मंदिर में नोटों की काउंटिंग और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी. इसके अलावा एसआईटी जांच पर भी चर्चा होगी. बैठक में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का अयोध्या आगमन शुरू हो चुका है. मंगलवार की देर शाम युगपुरुष परमानंद व जगद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती अयोध्या पहुंच गए हैं. जबकि, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्ण मोहन और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज श्री वैदेही भवन पहुंच गए हैं.