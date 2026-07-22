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राम मंदिर ट्रस्ट की आज बड़ी बैठक, नए महासचिव और खाली पदों पर हो सकता है फैसला, प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी

Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust Meeting: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने जा रही है. जिसमें संगठनात्मक ढांचे और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव के चयन के साथ ही लंबे समय से रिक्त पड़े दो अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरने पर भी निर्णय हो सकता है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 22, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:03 AM IST
राम मंदिर ट्रस्ट की आज बड़ी बैठक, नए महासचिव और खाली पदों पर हो सकता है फैसला, प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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