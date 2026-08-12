/श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को जल्द मिलेगा नया CEO, 34 बिंदुओं पर हुआ मूल्यांकन; जानें चयन प्रक्रिया, योग्यता और जिम्मेदारियां

इंटरव्यू में क्या-क्या पूछे गए सवाल?

चयन समिति ने आवेदकों से कम से कम 20 साल का अनुभव मांगा था. आवेदकों से सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में 1,000 से 5,000 या उससे अधिक कर्मचारियों का नेतृत्व किया है या नहीं. राम मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन और पर्वों पर लाखों की भीड़ को देखते हुए चयन प्रक्रिया में भीड़ प्रबंधन को महत्वपूर्ण मानदंड बनाया गया है. इंटरव्यू में पैनल के सदस्यों ने आवेदकों से पूछा कि उन्होंने अब तक कौन-कौन से बड़े आयोजनों का संचालन या प्रबंधन किया है? उन आयोजनों में कितने लोग शामिल हुए? आयोजन कितने दिनों तक चला? किस वर्ष आयोजित हुआ और उसमें उनकी भूमिका क्या रही?