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श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को जल्द मिलेगा नया CEO, 34 बिंदुओं पर हुआ मूल्यांकन; जानें चयन प्रक्रिया, योग्यता और जिम्मेदारियां

Ram Mandir CEO Selection: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जल्द ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिलने वाला है. इसके चयन के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है. तीन सदस्यीय चयन समिति ने अभ्यर्थियों के लिए 34 बिंदुओं वाला विस्तृत मूल्यांकन प्रारूप तैयार किया है. सीईओ मंदिर के दैनिक प्रशासन, पेशेवर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण का मुख्य जिम्मा संभालेगा, हालांकि अंतिम प्रशासनिक अधिकार और प्रभाव महासचिव के पास ही रहेगा.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 12, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:32 AM IST
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को जल्द मिलेगा नया CEO, 34 बिंदुओं पर हुआ मूल्यांकन; जानें चयन प्रक्रिया, योग्यता और जिम्मेदारियां
Image Credit: Ram Mandir CEO Selection

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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