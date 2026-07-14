/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला... टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव को 14 घंटे की पुलिस कस्टडी, दोनों को बंटवारे की जगह ले जाएगी पुलिस

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Ayodhya: अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले की जांच अब एक अहम चरण में पहुंच गई है. एंटी करप्शन कोर्ट ने मामले के दो आरोपियों रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है. पुलिस ने दोनों आरोपियों की सात दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने सीमित अवधि की रिमांड मंजूर की. यह रिमांड बुधवार सुबह से शुरू होगी. पुलिस ने एक हफ्ते की रिमांड मांगी थी.
आमने-सामने बैठाकर होगी पूछताछ
जांच एजेंसी दोनों आरोपियों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी. पुलिस उन्हें उस स्थान पर भी ले जाने की तैयारी में है, जहां कथित तौर पर चढ़ावे की रकम का बंटवारा किया जाता था. इसके अलावा चोरी से जुड़े नकद, आभूषण और अन्य साक्ष्यों की बरामदगी का भी प्रयास किया जाएगा. अधिकारियों का मानना है कि इस पूछताछ से पूरे नेटवर्क और धन के प्रवाह से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं.
पहले की पूछताछ में सामने आए थे अहम सुराग
इससे पहले पुलिस अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है. जांच के दौरान कथित तौर पर घटनास्थल का सीन रीक्रिएट कराया गया, नकदी, आभूषण और चोरी की रकम से खरीदी गई कार बरामद की गई. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजी साक्ष्यों को भी कब्जे में लिया गया. इन्हीं पूछताछों में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका बार-बार सामने आने के बाद पुलिस ने जांच का फोकस इन दोनों पर केंद्रित किया.
रकम का नेटवर्क और मास्टरमाइंड की तलाश
जांच टीम यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि कथित चोरी की योजना किसने बनाई, चढ़ावे की रकम मंदिर परिसर से बाहर निकालने का तरीका कैसे तय हुआ और पूरे घटनाक्रम का संचालन किसके निर्देश पर किया गया. इसके साथ ही यह भी जांच होगी कि कथित रकम किन-किन लोगों तक पहुंची, उसका इस्तेमाल कहां किया गया और क्या उसे संपत्ति, कारोबार या अन्य निवेश के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की गई. मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, चैट, बैंक खातों और डिजिटल लेन-देन का मिलान पहले से जुटाए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से किया जाएगा.
वायरल चैट भी जांच के दायरे में
मामले में सोशल मीडिया पर वायरल एक व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी जांच के दायरे में हैं. जांच एजेंसियां यह सत्यापित करने का प्रयास कर रही हैं कि वायरल सामग्री का घटनाक्रम से कोई संबंध है या नहीं. आधिकारिक पुष्टि होने तक इन दावों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता. इस बीच, राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी से प्रगति रिपोर्ट मांग चुका है, जिससे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है.