Ayodhya News: राम मंदिर को ढाई करोड़ का उपहार! सोने और हीरों से जड़ी श्रीराम की मूर्ति का भव्य अनावरण

Ram Mandir Ayodhya: अयोध्या में सोमवार को प्रभु श्रीराम के भक्तों के लिए एक और गौरवपूर्ण क्षण देखने को मिला, जब मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर सोने और हीरों से जड़ी ढ़ाई करोड़ की श्रीराम की मू्ति का अनावरण किया गया. 

 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 29, 2025, 09:53 PM IST
प्रवेश कुमार /अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भक्तों के लिए सोमवार को एक और ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण साक्षी बना. कर्नाटक से लाई गई सोने और हीरे से जड़ित भगवान श्रीराम की भव्य प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया. इस दिव्य अवसर पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धालुओं को दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया.

कहां स्थापित हुई श्रीराम की नई भव्य प्रतिमा
यह अलौकिक प्रतिमा अयोध्या के यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित की गई है, जहां श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. स्थापना के साथ ही यह प्रतिमा दर्शनार्थियों के लिए आस्था और आकर्षण का नया केंद्र बन गई है.

सूक्ष्म कारीगरी और बहुमूल्य रत्नों की चमक 
तंजौर कला शैली में निर्मित यह दुर्लभ प्रतिमा बेंगलुरु के प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार डॉ. फर्न्डवीस द्वारा तैयार की गई है. स्वर्ण आभा, सूक्ष्म कारीगरी और बहुमूल्य रत्नों की चमक से सुसज्जित यह प्रतिमा भारतीय शिल्पकला की समृद्ध परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है. अनुमानित रूप से इसकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है, जो इसकी विशिष्टता और भव्यता को दर्शाती है।

डाक से आई ढाई करोड़ की प्रतिमा
इस प्रतिमा की एक और खास बात यह रही कि इसे बेंगलुरु से अयोध्या तक डाक के माध्यम से भेजा गया. इतनी बहुमूल्य और नाजुक कलाकृति का सुरक्षित रूप से पहुंचना अपने आप में एक अनोखी और चर्चित बात रही.

प्रतिमा के दानदाता डॉ. फर्न्डवीस अपनी पत्नी जयश्री के साथ करीब 100 श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ अयोध्या पहुंचे. उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भेंट कर श्रद्धा भाव से प्रतिमा को ट्रस्ट को समर्पित किया और विधिवत स्थापना की प्रक्रिया संपन्न करवाई.

भक्ति, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम
राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि यह प्रतिमा न केवल रामभक्ति का प्रतीक है, बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का अद्भुत संगम भी है. यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित होने के बाद यह प्रतिमा देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई है, जहां भक्ति और कला एक साथ अनुभव की जा सकती है.

राम मंदिर को ढाई करोड़ का उपहार! सोने और हीरों से जड़ी श्रीराम की मूर्ति का अनावरण
