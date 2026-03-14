अयोध्या में फिर गूंजेंगे वैदिक मंत्र..क्या है ‘श्री राम यंत्र’ जिसे राम मंदिर के तीसरे तल पर किया जाएगा स्थापित?

Ayodhya News: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल की ओर बढ़ रही है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के तीसरे तल पर स्थित गर्भगृह में ‘श्री राम यंत्र’ की स्थापना की तैयारी शुरू हो चुकी है. इस अवसर पर नौ दिवसीय वैदिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें देशभर से संत-महात्मा और वैदिक विद्वान शामिल हो रहे हैं. यह आयोजन पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बन गया है.

19 मार्च को होगा ‘श्री राम यंत्र’ का स्थापना समारोह

राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार 19 मार्च को राष्ट्रपति की उपस्थिति में मंदिर के तृतीय तल पर बने गर्भगृह में ‘श्री राम यंत्र’ की विधिवत स्थापना की जाएगी. यह कार्यक्रम वर्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर आयोजित होगा. पिछले दो वर्षों से यह यंत्र मंदिर परिसर में सुरक्षित रखा गया था और प्रतिदिन इसकी पूजा की जाती रही है, जिसे अब पूर्ण वैदिक विधि से स्थापित किया जाएगा.

सरयू जल से शुरू हुआ पवित्र अनुष्ठान

इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत पवित्र सरयू नदी के जल से की गई. सरयू की सहस्त्रधारा से पूजित जल को विधि-विधान के साथ मंदिर परिसर तक लाया गया. इसके बाद लक्ष्मण किला से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत और वैदिक विद्वान शामिल हुए. भक्ति और श्रद्धा के माहौल में यह कलश यात्रा राम मंदिर परिसर पहुंची, जहां कलश स्थापना की गई.

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डॉ. अनिल मिश्रा कर रहे हैं आयोजन का नेतृत्व

इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम का नेतृत्व राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि कलश स्थापना से पहले प्रायश्चित पूजन कराया गया, जिसके साथ ही नौ दिवसीय अनुष्ठान की औपचारिक शुरुआत हुई. आने वाले दिनों में यज्ञशाला में नौ कुंडीय हवन, विशेष पूजन और कई वैदिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे, जिनमें श्रद्धालु भी भाग ले सकेंगे.

51 वैदिक विद्वान कराएंगे अनुष्ठान

‘श्री राम यंत्र’ की स्थापना के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 51 वैदिक विद्वानों को आमंत्रित किया गया है. ये विद्वान वेद मंत्रों और पारंपरिक धार्मिक विधियों के अनुसार पूरे अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे. इस आयोजन में सैकड़ों संत-महात्मा और हजारों श्रद्धालु भी शामिल होंगे, जिससे अयोध्या में एक बार फिर भक्ति, श्रद्धा और वैदिक परंपराओं का भव्य संगम देखने को मिलेगा.

मंदिर निर्माण से जुड़े कारीगरों को मिलेगा सम्मान

इस ऐतिहासिक अवसर पर राम मंदिर निर्माण में योगदान देने वाली करीब 300 एजेंसियों और लगभग 1800 श्रमिकों को भी आमंत्रित किया गया है. मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले मूर्तिकारों, पत्थर तराशने वाले कारीगरों, वास्तुकारों और विभिन्न संस्थाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा निधि समर्पण अभियान से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है.

संत-महात्माओं की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल

इस कार्यक्रम में देशभर से लगभग 300 संत-महात्मा शामिल होंगे. केरल की प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी भी अपने करीब 1200 अनुयायियों के साथ अयोध्या पहुंचेंगी. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तैयारियों का जायजा लिया है. इस ऐतिहासिक आयोजन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा, ताकि देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालु इस दिव्य क्षण के साक्षी बन सकें.