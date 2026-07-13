/राम मंदिर के लिए CEO की भर्ती शुरू, जानें आवेदन की आखिरी तारीख, योग्यता और वेतन; मिलेंगी ये जिम्मेदारी

CEO की होगी अहम जिम्मेदारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीधे ट्रस्ट के महामंत्री को रिपोर्ट करेंगे. उन्हें ट्रस्ट के प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी कार्यों का नेतृत्व करना होगा. इसके साथ ही संगठन की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाना, विकास परियोजनाओं का प्रभावी संचालन, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना, कर्मचारियों का समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों का प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार, वीआईपी प्रोटोकॉल, ट्रस्ट की संपत्तियों की सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं को लागू करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभालनी होंगी. ट्रस्ट समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का निर्वहन भी CEO के दायित्वों में शामिल रहेगा.