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राम मंदिर के लिए CEO की भर्ती शुरू, जानें आवेदन की आखिरी तारीख, योग्यता और वेतन; मिलेंगी ये जिम्मेदारी

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के संचालन और भविष्य की विकास योजनाओं को गति देने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. ट्रस्ट ने योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं.

Written ByVishal singh Raghuvanshi
Published: Jul 13, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:50 PM IST
राम मंदिर के लिए CEO की भर्ती शुरू, जानें आवेदन की आखिरी तारीख, योग्यता और वेतन; मिलेंगी ये जिम्मेदारी

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