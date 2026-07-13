/राम मंदिर के लिए CEO की भर्ती शुरू, जानें आवेदन की आखिरी तारीख, योग्यता और वेतन; मिलेंगी ये जिम्मेदारी

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अयोध्या/विशाल सिंह: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के संचालन और भविष्य की विकास योजनाओं को गति देने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. ट्रस्ट ने योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. चयनित अभ्यर्थी को तीन वर्ष के अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर नियुक्त किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन ईमेल searchcommittee.srjbt@gmail.com पर भेज सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026, शनिवार, शाम 4 बजे निर्धारित की गई है.
इन योग्यताओं का होना जरूरी
ट्रस्ट की ओर से जारी पात्रता के अनुसार उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक (ग्रेजुएट) होना अनिवार्य है. आवेदक की आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा किसी बड़े संगठन या कंपनी में कम से कम 20 वर्षों तक प्रबंधकीय जिम्मेदारियां निभाने का अनुभव आवश्यक है. उम्मीदवार के पास विभिन्न विभागों का समन्वित संचालन करने की क्षमता भी होनी चाहिए. आवेदक का हिंदू धर्म का अनुयायी होना और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य रखा गया है.
इन उम्मीदवारों को मिलेगी प्राथमिकता
ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, जिन्होंने पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया हो या किसी बड़े मंदिर अथवा हिंदू धार्मिक संस्था के प्रशासन और प्रबंधन का अनुभव रखा हो. पात्र सेवानिवृत्त अधिकारी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.
वेतन और सुविधाएं कैसे होंगी तय?
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वेतन पूर्व निर्धारित नहीं होगा. चयनित उम्मीदवार के साथ आपसी सहमति के आधार पर पारिश्रमिक तय किया जाएगा. आवास, अन्य सुविधाएं और सेवा शर्तों का अंतिम निर्णय भी नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान लिया जाएगा.
CEO की होगी अहम जिम्मेदारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीधे ट्रस्ट के महामंत्री को रिपोर्ट करेंगे. उन्हें ट्रस्ट के प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी कार्यों का नेतृत्व करना होगा. इसके साथ ही संगठन की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाना, विकास परियोजनाओं का प्रभावी संचालन, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना, कर्मचारियों का समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों का प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार, वीआईपी प्रोटोकॉल, ट्रस्ट की संपत्तियों की सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं को लागू करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभालनी होंगी. ट्रस्ट समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का निर्वहन भी CEO के दायित्वों में शामिल रहेगा.