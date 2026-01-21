श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ मेदांता में कराए गए भर्ती

Pravesh Kumar/Ayodhya: राम नगरी अयोध्या से एक अहम खबर सामने आई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ संत महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. बताया जा रहा है कि पिछले 36 घंटे से उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, जिसके चलते उनकी हालत लगातार कमजोर होती चली गई। इस दौरान उन्हें लगातार उल्टी और दस्त की शिकायत बनी रही.

प्रारंभिक जांच के बाद लखनऊ रेफर किये

तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही श्रीराम अस्पताल के सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉ. एस.के. पाठक ने उनका चेकअप किया. प्रारंभिक जांच में स्वास्थ्य स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल बेहतर उपचार की सलाह दी. इसके बाद महंत नृत्य गोपाल दास को लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया. उनके उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने उन्हें लखनऊ में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया है. महंत नृत्य गोपालदास को उल्टियां हो रही थीं.

मेदांता अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी विस्तृत जांच कर रही है ताकि उनका उचित इलाज शुरू किया जा सके. चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखना आवश्यक है.

महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब होने से संत समाज में चिंता

महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब होने की खबर से संत समाज, राम भक्तों और श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है. उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए देशभर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं. ट्रस्ट प्रशासन भी लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है और स्थिति की जानकारी ली जा रही है.

कौन हैं महंत नृत्य गोपाल दास

महंत नृत्य गोपाल दास श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के अलावा श्रीराम जन्मभूमि न्यास और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के भी प्रमुख हैं. इनका 11 जून 1938 को मथुरा के एक गांव में हुआ था. 12 साल की उम्र में अयोध्या चले गए और संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की. वे 1984 से राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे.

