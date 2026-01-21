Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3081693
Zee UP-UttarakhandAyodhya

श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ मेदांता में कराए गए भर्ती

Lucknow News: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को लेकर बड़ी खबर है. महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई है जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 21, 2026, 02:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ मेदांता में कराए गए भर्ती

Pravesh Kumar/Ayodhya: राम नगरी अयोध्या से एक अहम खबर सामने आई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ संत महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. बताया जा रहा है कि पिछले 36 घंटे से उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, जिसके चलते उनकी हालत लगातार कमजोर होती चली गई। इस दौरान उन्हें लगातार उल्टी और दस्त की शिकायत बनी रही.

प्रारंभिक जांच के बाद लखनऊ रेफर किये 
तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही श्रीराम अस्पताल के सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉ. एस.के. पाठक ने उनका चेकअप किया. प्रारंभिक जांच में स्वास्थ्य स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल बेहतर उपचार की सलाह दी. इसके बाद महंत नृत्य गोपाल दास को लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया. उनके उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने उन्हें लखनऊ में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया है. महंत नृत्य गोपालदास को उल्टियां हो रही थीं. 

मेदांता अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी विस्तृत जांच कर रही है ताकि उनका उचित इलाज शुरू किया जा सके. चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखना आवश्यक है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब होने से संत समाज में चिंता
महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब होने की खबर से संत समाज, राम भक्तों और श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है. उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए देशभर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं. ट्रस्ट प्रशासन भी लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है और स्थिति की जानकारी ली जा रही है. 

कौन हैं महंत नृत्य गोपाल दास 
महंत नृत्य गोपाल दास श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के अलावा श्रीराम जन्मभूमि न्यास और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के भी प्रमुख हैं. इनका 11 जून 1938 को मथुरा के एक गांव में हुआ था. 12 साल की उम्र में अयोध्या चले गए और संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की. वे 1984 से राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे. 

ये भी पढ़ें: सोने और जवाहरातों से जड़ी भव्य श्रीराम की मूर्ति का अनावरण, अयोध्या राम मंदिर का और बढ़ा गौरव

ये भी पढ़ें: अयोध्या में दिखेगी अनोखी सांस्कृतिक नगरी! बनेगा दुनिया का सबसे भव्य ‘राम मंदिर संग्रहालय’, 52 एकड़ में होगा निर्माण

 

TAGS

Shri Ram Mandir Trustmahan nritya gopal das

Trending news

Lucknow news
पवन सिंह को आया गुस्‍सा,मारने के लिए दौड़े,लखनऊ में बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ तमाशा
Abbas Ansari
माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मश्किलें बढ़ीं, इस मामले में आरोप तय
Kanpur Accident News
कानपुर में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो छात्रों की मौत
Shri Ram Mandir Trust
राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, मेदांता में भर्ती
Sambhal news
संभल में फेरबदल! अनुज चौधरी पर FIR का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर,ये बने नए सीजेएम
Noida News
दो मौतें, एक जैसी कहानी; इंजीनियर से पहले स्टेशन मास्टर की ऐसे ही हुई थी मौत
prayagraj latest news
प्रयागराज में हादसा! एयरक्राफ्ट तालाब में गिरा, मौके पर जुटी लोगों की भीड़
baghpat news
'गुंडई-अराजकता नहीं भूली जनता.' बागपत पहुंचे डिप्टी CM ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
mirzapur news
जिम की आड़ में धर्मांतरण का धंधा! 4 सेंटर हुए सील; संचालक समेत चार गिरफ्तार
bijnor news
बिजनौर में नेशनल हाईवे और वन विभाग कर्मियों में छिड़ी जंग, डीएम ने दिए जांच के आदेश