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Ayodhya: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र से जुड़े कथित दान प्रकरण की जांच में एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है. मामले की पड़ताल कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग को सौंप दी है. मंगलवार को एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अन्य सदस्यों के साथ अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की.
अधिकारियों के अनुसार यह केवल प्रारंभिक रिपोर्ट है और जांच की प्रक्रिया अभी जारी है. मामले से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर साक्ष्य और दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं.
मंदिर में चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन की हो रही पड़ताल
एसआईटी की जांच का मुख्य फोकस मंदिर में प्राप्त होने वाले चढ़ावे की राशि के संग्रह, उसके लेखा-जोखा, उपयोग और प्रबंधन की प्रक्रिया पर है. जांच दल संबंधित अभिलेखों और वित्तीय दस्तावेजों का गहन परीक्षण कर रहा है.
सूत्रों के अनुसार यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दान राशि के संचालन में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन हुआ है या नहीं. इसके साथ ही ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके.
ट्रस्ट के अनुरोध पर हुआ था SIT का गठन
गौरतलब है कि इस मामले में पारदर्शिता बनाए रखने और तथ्यों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था. यह कदम श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उठाया गया था.
जांच दल को मामले के हर पहलू की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसी क्रम में विभिन्न दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.
#WATCH | Uttar Pradesh: The 3-member Special Investigation Team (SIT), probing the alleged Ram Temple donation embezzlment case, submits its preliminary report to Sanjay Prasad, UP Additional Chief Secretary (Home). pic.twitter.com/xixuOAhhor
— ANI (@ANI) June 23, 2026
अंतिम रिपोर्ट के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
एसआईटी अधिकारियों का कहना है कि अभी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जानी बाकी हैं. जांच पूरी होने के बाद विस्तृत अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी.
यदि अंतिम जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, प्रशासनिक लापरवाही या जिम्मेदारी तय होती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल पूरे मामले पर राज्य सरकार और प्रशासन की करीबी नजर बनी हुई है.