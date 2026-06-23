Ayodhya: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र से जुड़े कथित दान प्रकरण की जांच में एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है. मामले की पड़ताल कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग को सौंप दी है. मंगलवार को एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अन्य सदस्यों के साथ अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की.