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अयोध्या दान प्रकरण: SIT ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, जांच के घेरे में चढ़ावे से जुड़े सभी पहलू

Ayodhya Ram Mandir News: अयोध्या कथित दान घोटाला मामले में एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है. इस रिपोर्ट में चढ़ाले से जुड़े सभी पहलू जांच के दायरे में शामिल किये गये हैं. अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 23, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:18 PM IST
अयोध्या दान प्रकरण: SIT ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, जांच के घेरे में चढ़ावे से जुड़े सभी पहलू

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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