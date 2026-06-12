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Amethi News: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी होते ही इसके प्रकाशन पर सवाल उठने लगे हैं. गौरीगंज और शाहगढ़ ब्लॉक से सामने आए मामलों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं.सूची में जीवित लोगों के नाम गायब होना और मृत लोगों के नाम का दर्ज रहना बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है.
मेदन मवई: वीआईपी मतदाता का नाम गायब, मृतकों का कब्जा
दरअसल,अमेठी के गौरीगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत मेदन मवई से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन इरानी का नाम पंचायत मतदाता सूची से गायब है. प्रधान प्रतिनिधि तीरथराज मिश्र का कहना है कि नाम जुड़वाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज समय पर बीएलओ (BLO) को दिए गए थे, फिर भी उनका नाम सूची में नहीं आया.
इसके उलट, सूची में उन लोगों के नाम अभी भी दर्ज हैं जिनका निधन हो चुका है. ग्रामीणों का आरोप है कि मृतकों के नाम हटाने के लिए पहले ही आवेदन दिया जा चुका था, लेकिन विभाग ने उसे नजरअंदाज कर दिया.
सैकड़ों नाम गायब, ग्रामीणों में आक्रोश
शाहगढ़ क्षेत्र की पनियार ग्राम पंचायत में तो स्थिति और भी चिंताजनक है. यहां पिछली मतदाता सूची में 3,419 मतदाता थे, जो अब घटकर मात्र 2,546 रह गए हैं. अचानक 870 से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने से ग्रामीणों में भारी रोष है. कई ऐसे परिवार हैं जिनके पूरे के पूरे सदस्यों के नाम ही सूची से हटा दिए गए हैं. ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
प्रशासन का पक्ष और सुधार का आश्वासन
मामलों के संज्ञान में आने के बाद एसडीएम प्रीति तिवारी ने संबंधित खंड विकास अधिकारी (BDO) को जांच के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दावा-आपत्ति के आधार पर पात्रता की जांच की जाएगी. जो पात्र हैं, उनके नाम जोड़े जाएंगे और जो अपात्र या मृतक हैं, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे. भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ल ने भी बताया कि उन्होंने एसडीएम से वार्ता की है और जल्द ही जरूरी सुधार का आश्वासन मिला है.
जिले के आंकड़े पर एक नजर
जिले में कुल 16,16,891 मतदाता पंचायत प्रतिनिधियों की किस्मत तय करेंगे. आंकड़ों के अनुसार 8,34,064 पुरुष और 7,82,827 महिला मतदाता हैं। ब्लॉकवार देखा जाए तो जगदीशपुर सबसे बड़ा ब्लॉक है, जहां 2,04,605 मतदाता हैं. अपर जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध सूची में अपना विवरण चेक कर लें. यदि किसी को अपने नाम या अन्य जानकारी में कोई त्रुटि दिखती है, तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.