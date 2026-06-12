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यूपी पंचायत चुनाव की नई वोटर लिस्‍ट में स्‍मृति ईरानी का नाम गायब! जिंदा लोगों के नाम काटे, मृतकों के जोड़े

Amethi News: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी होते ही इसके प्रकाशन पर सवाल उठने लगे हैं. गौरीगंज और शाहगढ़ ब्लॉक से सामने आए मामलों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 12, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:36 AM IST
यूपी पंचायत चुनाव की नई वोटर लिस्‍ट में स्‍मृति ईरानी का नाम गायब! जिंदा लोगों के नाम काटे, मृतकों के जोड़े

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