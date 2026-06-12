जिले के आंकड़े पर एक नजर

जिले में कुल 16,16,891 मतदाता पंचायत प्रतिनिधियों की किस्मत तय करेंगे. आंकड़ों के अनुसार 8,34,064 पुरुष और 7,82,827 महिला मतदाता हैं। ब्लॉकवार देखा जाए तो जगदीशपुर सबसे बड़ा ब्लॉक है, जहां 2,04,605 मतदाता हैं. अपर जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध सूची में अपना विवरण चेक कर लें. यदि किसी को अपने नाम या अन्य जानकारी में कोई त्रुटि दिखती है, तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.