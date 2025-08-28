Ayodhya News: जमीन की जंग में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने कुल्हाड़ी से बाप को उतारा मौत के घाट

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जमीन के विवाद के चलते कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया. ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक वृद्ध अपने बड़े बेटे के साथ रहता था. वहीं छोटा बेटा उनसे अलग रहता था. गुस्से में आकर छोटे बेटे ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर पिता को मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

कहां का है ये घटना?

दरअसल, ये घटना बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के सिंधुतारा गांव की बताई जा रही है. जहां पर कलयुगी बेटे ने अपने 80 वर्षीय पिता की शौच करते समय बेरहमी से हत्या कर दी. आज सुबह करीब 7 बजे हुए इस हादसे ने पूरे गांव को दहला दिया. जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने पिता-पुत्र के रिश्ते को खून में बदल दिया.

एसपी का बयान

एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है. गांव में इस वारदात के बाद मातम पसरा हुआ है. एक बेटे द्वारा पिता की हत्या की खबर ने हर किसी को झकझोर दिया है.

