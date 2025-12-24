अयोध्या की वह राजकुमारी जो बनीं कोरिया की महारानी, अब सरयू किनारे बना भव्य स्मारक

Ayodhya News: अयोध्या की राजकुमारी और साउथ कोरिया की महारानी हो की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया. हालांकि, कोरिया का डेलिगेशन मौसम खराब होने के कारण अयोध्या नहीं पहुंच सका. औपचारिक रूप से अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने महारानी हो की प्रतिमा का अनावरण किया.

12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण

कांसे से बनी इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 12 फिट है. बताया जाता है कि 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी हो समुद्र के रास्ते कोरिया पहुंची थीं, जहां पर उनका विवाह कोरिया के करक वंश के राजकुमार से हुआ था. साल 1999 में पार्क का शिलान्यास किया गया था. धीरे-धीरे विकास प्राधिकरण, नगर निगम और कोरिया ने इस पार्क को विस्तारित किया और अब आज महारानी हो की प्रतिमा स्थापित कर उसका आवरण किया गया.

भारत और कोरिया के संबंधों को मजबूती मिलेगी

अयोध्या और कोरिया की प्राचीन संबंधों से अब भारत और कोरिया के संबंधों को मजबूती मिल रही है. हर साल कोरिया का एक डेलिगेशन अयोध्या पहुंचता है और महारानी हो को श्रद्धांजलि अर्पित करता है. इस बार जब महारानी हो की प्रतिमा का अनावरण होना था, तब कोरिया का डेलिगेशन दिल्ली तो पहुंचा लेकिन दिल्ली से अयोध्या नहीं पहुंच पाया. इसके बाद अयोध्या नगर निगम के महापौर ने इस प्रतिमा का अनावरण किया. अब इस पार्क को धीरे-धीरे और खूबसूरत बनाया जा रहा है.

अयोध्या से कोरिया की रानी हो का क्या कनेक्शन?

कोरिया के इतिहास के मुताबिक, करीब दो हजार साल पहले अयोध्या की एक किशोरी राजकुमारी नाव से समुद्र पार कर 45 सौ किलोमीटर की यात्रा कर कारिया पहुंची. कोरिया पहुंचकर वहां के राजा किम सूरो से शादी कर ली थी. राजकुमारी सुरिरत्ना ही बाद में कोरिया की रानी हो बन गईं. आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया में 60 लाख से ज्यादा लोग खुद को सुरिरत्ना का वंशज मानते हैं. अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं.

कोरिया व्यंजन का मजा

अयोध्या में सरयू नदी के किनारे क्वीन हो मेमोरियल पार्क विकसित किया गया है. पार्क में कोरियन विलेज विकसित किया गया है. यहां कोरिया और अवध के पारंपरिक व्यंजनों पर आधारित रेस्टोरेंट, आधुनिक किचन एरिया, डुप्लेक्स कॉटेज, गेम जोन, रिसेप्शन और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी तैयार की गई हैं. यहां तीन दिवसीय मेले का भी आयोजिन किया जाता है. पार्क में प्रदर्शनी कक्ष के जरिए कोरिया की 'रानी हो' की जीवन यात्रा और उनकी गाथा को जीवंत रूप में दिखाया गया है. यहां आने वाले पर्यटक उनकी गौरवगाथा जान सकेंगे.

