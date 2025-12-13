अमेठी में आवारा कुत्ते का आतंक, पिछले 48 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना, दर्जनों गांवों में दहशत का माहौल

Amethi Stray Dog Attack News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में आवारा व पागल कुत्ते ने इन दिनों उत्पात मचा दिया है. जिससे गांव वाले बेहद डरे सहमे हैं. पिछले 48 घंटे में आवारा कुत्ते ने 50 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया. जिससे 50 से ज्यादा लोग लहूलुहान हो गए. जिन गांवों में कुत्तों का आतंक देखने को मिला, उनमें सत्थिन, भटमऊ, पूरे पांडे, शेखवापुर, इक्काताजपुर, हरखूमऊ, दखिनगांव, सेवरा, मीरापुर समेत एक दर्जन से ज्यादा गांव हैं.

आवारा कुत्तों के आतंक से दहशत

दर्जनों गांव में आवारा कुत्ते ने न सिर्फ ग्रामीणों पर हमला किया, बल्कि उन्होंने घात लगाकर मावेंशियों पर भी अटैक किया. जिससे गांव वालों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. हालात ऐसे हैं कि इन गांवों में घूम रहे आवारा कुत्तों के चलते बच्चों को ग्रामीण घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं. आरोप है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से अलग हटकर बयानबाजी कर रहे हैं.

स्कूल जाने से भी डर रहे बच्चे

जिन गांव में आवारा कुत्तों का आतंक देखा गया, उन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान से लेकर समाजसेवी तक अधिकारियों को हालात की पूरी जानकारी दी है. फिर भी अब तक उन्हें आवारा कुत्तों से लोगों को छुटकारा नहीं मिला है. शुक्रवार को पागल कुत्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परिसर में घुस गया. फिर उसने वर्षा नाम की छात्रा को नोचकर बुरी तरह से घायल कर दिया. जिसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है. इस हादसे के बाद बच्चे तो अब स्कूल भी जाने से डर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन-कौन हुआ घायल?

जानकारी के मुताबिक, आवारा कुत्ते का आतंक इक्काताजपुर से शुरू हुआ था, जो अब इंदरिया, हरखूमऊ ग्राम पंचायत तक पहुंच गया है. गुरुवार की रात से लेकर शुक्रवार शाम तक आवारा कुत्ते ने 23 लोगों समेत दो मवेशियों को नोच डाला था. जिन लोगों को आवारा कुत्ते ने हमला कर घायल किया है, उनमें हरखूमऊ की रामरता, सरोजनी देवी, देवबक्श, असराजा, मीरापुर की अमिता, नीशा, धर्मदास पुरवा की सीमा, पूरे शुकुलन की दीप्ती, अनीता, विश्वनाथ, मुंदर रामदीन का पुरवा के प्रशांत प्रजापति, कार्तिक, सियाराजा, सरोजनी देवी, पूरे गुजरन की जमीरुल, ऊंचगांव के संदीप, कलंदरगढ़ के शिवम, पूनीपुर के सरजू चौरसिया और मियां का पुरवा के नोहरेलाल का नाम शामिल है.

डॉक्टर का कहना है कि जिन लोगों को कुत्ते ने काटा है, उन्हें एंटी रैबीज दी जा रही है. अस्पताल में वैक्सीन है. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि कुत्ता काटने पर अस्पताल आकर वैक्सीन जरूर लगवाएं.

यह भी पढ़ें: Aligarh News: शर्मनाक! मशहूर ढाबे में थूक लगाकर सेंकी जा रही रोटियां...VIDEO वायरल हुआ तो मचा बवाल