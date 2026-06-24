Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /गोंडा में घर में घुसकर चाकूबाजी, जमीन विवाद में ताबड़तोड़ वार कर युवक को किया घायल; सामने आया वीडियो

गोंडा में घर में घुसकर चाकूबाजी, जमीन विवाद में ताबड़तोड़ वार कर युवक को किया घायल; सामने आया वीडियो

Gonda Crime News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में जमीन विवाद में एक युवक पर घर में घुसकर चाकु से हमले की वारदात सामने आई है. हमले में गंभीर रुप से घायल युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 24, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:34 PM IST
गोंडा में घर में घुसकर चाकूबाजी, जमीन विवाद में ताबड़तोड़ वार कर युवक को किया घायल; सामने आया वीडियो
Image Credit: Zee Media Bureau

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
15 मौतों के बाद जागा सिस्टम? बहुमंजिला इमारतों में मानकों की अनदेखी के खिलाफ याचिका
Lucknow Coaching Fire9 min ago
2
gonda crime news30 min ago
3
sonbhadra latest news1 hr ago
4
Sambhal latest news2 hrs ago
5
Bulandshahr News up news3 hrs ago