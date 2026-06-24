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अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा जिले में करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के कैलाश बाग में बीती रात जमीनी विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी की घटना सामने आई है. जहां जमीनी विवाद को लेकर के अर्जुन गोस्वामी के घर में घुसकर दबंगों द्वारा गाली गलौज करके मारपीट की गई और फिर चाकू बाजी की घटना को अंजाम दिया गया है. सीने में चाकू लगने के कारण गंभीर रूप से घायल अर्जुन गोस्वामी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज बीती रात ले जाया गया. जहां से हालत गंभीर होने पर गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था. गोंडा मेडिकल कॉलेज में भी हालत में सुधार न होने पर आज बुधवार सुबह लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है जहां लखनऊ में अर्जुन गोस्वामी का इलाज चल रहा है.
चाकूबाजी की घटना का वीडियो भी सामने आया
चाकू बाजी की इस पूरी घटना मारपीट और विवाद का वीडियो भी अब सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग अर्जुन गोस्वामी के घर में घुसकर के मारपीट कर चाकू बाजी कर रहे हैं. महिलाएं और पुरुष बचाते हुए नजर आ रहे हैं. यह पूरा वीडियो मंगलवार बीती रात 10 से 11:00 बजे के बीच का बताया जा रहा है.
पीड़ित के परिवार की तहरीर पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
वायरल वीडियो और अर्जुन गोस्वामी के परिवार के लोगों द्वारा दी गई. तहरीर के आधार पर करनैलगंज कोतवाली पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच कर कार्रवाई करने में जुटी हुई है. एक और वीडियो सामने आया जिसमें चाकूबाजी की घटना के बाद अर्जुन गोस्वामी जमीन पर पड़ा हुआ है. परिवार के लोग निकल रहे खून को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं. चाकूबाजी घटना में अर्जुन गोस्वामी के सीने में कई चाकू लगा है जिससे उनकी हालत फिलहाल लखनऊ में भी गंभीर बनी हुई है.
खबर लिखे जाने तक घटना को लेकर पुलिस अभी तक किसी को हिरासत में नहीं ले पाई है. आरोपियों की तलाश जारी है.
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