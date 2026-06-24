अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा जिले में करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के कैलाश बाग में बीती रात जमीनी विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी की घटना सामने आई है. जहां जमीनी विवाद को लेकर के अर्जुन गोस्वामी के घर में घुसकर दबंगों द्वारा गाली गलौज करके मारपीट की गई और फिर चाकू बाजी की घटना को अंजाम दिया गया है. सीने में चाकू लगने के कारण गंभीर रूप से घायल अर्जुन गोस्वामी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज बीती रात ले जाया गया. जहां से हालत गंभीर होने पर गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था. गोंडा मेडिकल कॉलेज में भी हालत में सुधार न होने पर आज बुधवार सुबह लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है जहां लखनऊ में अर्जुन गोस्वामी का इलाज चल रहा है.