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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी सुभाष श्रीवास्तव को बड़ी राहत, पेंशन खाते से हटी रोक

Ram Mandir theft case update: अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी सुभाष श्रीवास्तव को अदालत से बड़ी राहत मिली है. पुलिस द्वारा उनके पेंशन बैंक खाते पर लगाई गई लेन-देन की पाबंदी को कोर्ट ने हटा दिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 28, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:58 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी सुभाष श्रीवास्तव को बड़ी राहत, पेंशन खाते से हटी रोक

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