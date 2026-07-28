राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी सुभाष श्रीवास्तव को बड़ी राहत, पेंशन खाते से हटी रोक

कोर्ट ने दी इजाजत

जून महीने की पेंशन खाते से निकलने की अनुमति प्रदान की गई है. यह आदेश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट से सोमवार को हुआ. आरोपी की ओर से पेंशन खाता और अन्य खाता का स्टेटमेंट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. उक्त खाते में आरोपी के दूसरे खाते से पेंशन खाते में धनराशि स्थानांतरित की जा रही है. इसके संबंध में संबंधित बैंक से पत्राचार किया जा रहा है. इस पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी का तर्क था कि अभियुक्त के बचत खाता में 16 अक्टूबर 2025 को 30 हजार कैश डिपॉजिट किए जाने का उल्लेख है. इसका कोई स्पष्टीकरण आरोपी के अधिवक्ता द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया.