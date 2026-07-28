राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी सुभाष श्रीवास्तव को बड़ी राहत, पेंशन खाते से हटी रोक

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Ayodhya news : उत्तर प्रदेश के अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी सुभाष श्रीवास्तव को अदालत से बड़ी राहत मिली है. पुलिस द्वारा उनके पेंशन बैंक खाते पर लगाई गई लेन-देन की पाबंदी को कोर्ट ने हटा दिया है. इस आदेश के बाद अब आरोपी अपने पेंशन खाते से पैसों की निकासी कर सकेगा.
क्या है पूरा मामला?
चर्चा में रहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की संपत्तियों और बैंक खातों की छानबीन शुरू की थी. इसी कार्रवाई के तहत पुलिस ने मामले में जेल में बंद आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन खाते को सीज कर दिया था, जिससे वह अपने खाते से किसी भी तरह का पैसा नहीं निकाल पा रहे थे.
अदालत में चुनौती और फैसला
पेंशन खाता सीज होने के बाद आरोपी पक्ष की ओर से अदालत में अर्जी दी गई, जिसमें बैंक खाते से रोक हटाने की गुहार लगाई गई.अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि पेंशन की राशि व्यक्ति की आजीविका का मुख्य साधन होती है. इसके बाद अदालत ने पुलिस के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसके तहत पेंशन खाते से निकासी पर रोक लगाई गई थी.
अब क्या होगा?
अदालत का यह फैसला आने के बाद बैंक प्रशासन और पुलिस की पाबंदी खत्म हो गई है. अब आरोपी सुभाष श्रीवास्तव कानूनी रूप से अपने पेंशन खाते का संचालन कर सकेंगे और जरूरत के अनुसार अपनी पेंशन की राशि निकाल पाएंगे.हालांकि, मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुख्य मामले की कानूनी प्रक्रिया अदालत में अभी जारी रहेगी.
कोर्ट ने दी इजाजत
जून महीने की पेंशन खाते से निकलने की अनुमति प्रदान की गई है. यह आदेश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट से सोमवार को हुआ. आरोपी की ओर से पेंशन खाता और अन्य खाता का स्टेटमेंट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. उक्त खाते में आरोपी के दूसरे खाते से पेंशन खाते में धनराशि स्थानांतरित की जा रही है. इसके संबंध में संबंधित बैंक से पत्राचार किया जा रहा है. इस पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी का तर्क था कि अभियुक्त के बचत खाता में 16 अक्टूबर 2025 को 30 हजार कैश डिपॉजिट किए जाने का उल्लेख है. इसका कोई स्पष्टीकरण आरोपी के अधिवक्ता द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया.