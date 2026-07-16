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49 साल बाद मिला इंसाफ! गोंडा में हरिहर शरण हत्याकांड में तीनों आरोपी बरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Gonda News: गोंडा के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में 49 साल पहले हरिहर शरण की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया है. उनकी सजा भी रद्द कर दी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 16, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:20 PM IST
49 साल बाद मिला इंसाफ! गोंडा में हरिहर शरण हत्याकांड में तीनों आरोपी बरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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