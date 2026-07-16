/49 साल बाद मिला इंसाफ! गोंडा में हरिहर शरण हत्याकांड में तीनों आरोपी बरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

ट्रॉयल कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

​इस मामले में गोंडा के ट्रायल कोर्ट ने जून 1981 में आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे नवंबर 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी बरकरार रखा था. अपील लंबित रहने के दौरान तीन सह-आरोपियों की मृत्यु हो गई. जीवित बचे तीन दोषियों हीरा लाल, राज बक्स और सूबेदार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. ​​कोर्ट ने पाया कि 28 जून को दर्ज दिखाई गई एफआईआर मजिस्ट्रेट के पास दो दिन बाद यानी 30 जून को पहुंची. कोर्ट ने पाला सिंह बनाम पंजाब राज्य (1972) और जाफरुद्दीन बनाम केरल राज्य (2022) के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को तुरंत रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है, ताकि पुलिस जांच में किसी तरह के बदलाव या मनगढ़ंत कहानी की गुंजाइश न रहे.