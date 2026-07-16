/49 साल बाद मिला इंसाफ! गोंडा में हरिहर शरण हत्याकांड में तीनों आरोपी बरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा में 49 साल पुराने हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन आरोपियों की सजा को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने माना कि पुलिस जांच में गंभीर खामियां थीं. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में हुई अकारण देरी के कारण आरोपी 'संदेह का लाभ' (बेनिफिट ऑफ डाउट) पाने के हकदार हैं.
क्या है 49 साल पुराना मामला
दरअसल, यह घटना 27-28 जून 1977 की रात की है, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के लालेमऊ पुरे पंडित गांव से जुड़ी है. अभियोजन के अनुसार, शिकायतकर्ता राघव राम, राम नाथ और मृतक हरिहर शरण पशु मेले से लौट रहे थे. तभी कंचनपुर गांव के पास घात लगाकर बैठे छह आरोपियों ने लाठियों और हथियारों से हमला कर दिया. हरिहर शरण की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई थी.
ट्रॉयल कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
इस मामले में गोंडा के ट्रायल कोर्ट ने जून 1981 में आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे नवंबर 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी बरकरार रखा था. अपील लंबित रहने के दौरान तीन सह-आरोपियों की मृत्यु हो गई. जीवित बचे तीन दोषियों हीरा लाल, राज बक्स और सूबेदार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने पाया कि 28 जून को दर्ज दिखाई गई एफआईआर मजिस्ट्रेट के पास दो दिन बाद यानी 30 जून को पहुंची. कोर्ट ने पाला सिंह बनाम पंजाब राज्य (1972) और जाफरुद्दीन बनाम केरल राज्य (2022) के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को तुरंत रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है, ताकि पुलिस जांच में किसी तरह के बदलाव या मनगढ़ंत कहानी की गुंजाइश न रहे.
कोर्ट ने क्या कहा?
पुलिस स्टेशन महज साढे तीन मील दूर होने के बावजूद, मृतक का शव पूरी रात सड़क किनारे लावारिस पड़ा रहा. न तो पुलिस और न ही परिजनों ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया, जो अस्वाभाविक है. कोर्ट ने माना कि यह हमला संभवतः रात के अंधेरे में हुआ था, जब कोई चश्मदीद वहां मौजूद नहीं था. बाद में पुरानी राजनीतिक रंजिश के कारण आरोपियों को फंसाने के लिए यह कहानी गढ़ी गई.
ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों को पलटा
एक बार जब कथित चश्मदीदों की उपस्थिति और घटना के समय पर उचित संदेह पैदा हो जाता है, तो अभियोजन के मामले का पूरा आधार ही समाप्त हो जाता है. बरामद साइकिलों का आरोपियों से संबंध साबित न होने और पोस्टमार्टम में 48 घंटे की देरी जैसी खामियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों को पलट दिया. जीवित बचे तीनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है.
जेल में काट रहे थे सजा
49 साल बाद इस पूरे मामले से बरी होने के बाद सूबेदार ने कहा कि काफी लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे थे. मैं सरकार को और न्यायालय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को साथ न्याय हुआ है. हम जेल में बंद थे, सजा होने के बाद भी हम जेल में बंद थे, हमारे साथी हीरालाल और राजबक्श भी जेल में बंद थे, वह भी लोग काफी समय तक सजा काट रहे हैं, अब हम लोगों को इतने साल बाद इंसाफ मिला है.