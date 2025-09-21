Amethi News: घर के अंदर फंदे से लटकी मिली नवविवाहिता, चार महीने पहले हुई थी शादी

Amethi News: अमेठी के दीघा गोपालपुर गांव में 21 वर्षीय नवविवाहिता पिंकी का शव घर के अंदर साड़ी के सहारे फांसी पर लटका मिला. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू की. शादी चार महीने पहले हुई थी, परिजनों में कोहराम मचा है.
Amethi News/वेदेंद्र प्रताप शर्मा: अमेठी जिले में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जामो थाना क्षेत्र के दीघा गोपालपुर गांव में 21 वर्षीय नवविवाहिता का शव घर के अंदर साड़ी के सहारे फांसी के फंदे से लटकता मिला. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.
सुबह घर में मचा हड़कंप
मृतका की पहचान पिंकी (21) पत्नी विनोद कुमार के रूप में हुई है. सुबह जब परिजनों ने कमरे में झांककर देखा तो पिंकी का शव साड़ी से बने फांसी के फंदे पर लटकता मिला. यह दृश्य देखकर घरवालों के होश उड़ गए और पूरे गांव में सनसनी फैल गई. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए.
शादी को चार महीने भी नहीं हुए थे पूरे
जानकारी के अनुसार, मृतका पिंकी मूल रूप से मोहनगंज थाना क्षेत्र के मेधौना गांव की रहने वाली थी. उसकी शादी इसी साल 12 मई को जामो थाना क्षेत्र के निवासी विनोद कुमार से हुई थी. महज़ चार महीने के वैवाहिक जीवन के बाद ही इस तरह की दर्दनाक घटना से हर कोई स्तब्ध है.
पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही जामो थाना प्रभारी विनोद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने शव को फंदे से उतारकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. मृतका के माता-पिता बाहर रहते हैं, जिन्हें सूचना दे दी गई है. वहीं, मृतका के कुछ रिश्तेदार मौके पर मौजूद थे.
परिजनों में मचा कोहराम
इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. शादी के कुछ ही महीनों बाद बेटी की मौत की खबर सुनकर उसके मायके पक्ष में मातम छा गया है. पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को फांसी लगाकर आत्महत्या मान रही है, लेकिन वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
