'मैं इस्तीफा नहीं दूंगा', राम मंदिर दान विवाद पर स्वामी गोविंद देव गिरि का बड़ा बयान, चंपत राय पर लगाया लापरवाही का आरोप

आगे क्या?

अब एसआईटी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह दान चोरी का मामला सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों की साजिश है या इसमें प्रशासनिक स्तर पर भी कोई बड़ी मिलीभगत शामिल है. चंपत राय पर लगे इन आरोपों के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रस्ट इस पर क्या रुख अपनाता है और जांच की दिशा किस ओर मुड़ती है. फिलहाल, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक इस मंदिर में हुए इस खुलासे ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.