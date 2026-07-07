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'मैं इस्तीफा नहीं दूंगा', राम मंदिर दान विवाद पर स्वामी गोविंद देव गिरि का बड़ा बयान, चंपत राय पर लगाया लापरवाही का आरोप

Ram Mandir Trust controversy: अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में दान और चढ़ावे में हेराफेरी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है. जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 07, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:01 PM IST
'मैं इस्तीफा नहीं दूंगा', राम मंदिर दान विवाद पर स्वामी गोविंद देव गिरि का बड़ा बयान, चंपत राय पर लगाया लापरवाही का आरोप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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