शाहरुख खान पर भड़के छावनी पीठाधीश्वर, 2029 में बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान

Gonda News:तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने 2029 में बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया.
Gonda News: तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को निशाने पर लिया है. किंग खान द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिए जाने को लेकर तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने शाहरुख खान को बांग्लादेश और पाकिस्तान का जासूस होने का आरोप लगाया. साथ ही ऐसा कदम उठाने वालों को गोली मारने के आदेश देने की बात है.
गोंडा में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज बोले
दरअसल, तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने 2029 में बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया. तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने कहा कि देखिये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी है "पाकिस्तान और पार्टिशन ऑफ़ इंडिया" उसमें उन्होंने साफ़ साफ़ लिखा है कि मुसलमान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता. यह बाबा साहब संविधान निर्माता ने लिखा है.
शाहरुख को जासूस बताया
उन्होंने कहा कि मुसलमान का भाईचारा जो है मानवता का नहीं है. मुस्लिम-मुस्लिम से भाईचारा कर लेगा और उसके लिए आप कुछ भी करिये. वह अगर सेकुलर देश में रह रहा है तो उसका प्रेम मुस्लिम राष्ट्र के प्रति स्वाभाविक होगा. यह शाहरुख खान एक जासूस है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को यहां की खुफिया जानकारी देता है. यहां से फिल्मों में पैसा कमा कर वहां आतंकवादियों को फंडिंग करता है. देश का गद्दार और राष्ट्रद्रोही है.
2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान
उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं जिनसे भारत का तनाव चल रहा है और उसके साथ अगर यह भाईचारा इस तरह से कर रहे हैं तो इनको सीधे गोली मारने का आदेश होना चाहिए. वहीं 2029 में चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि हम साधु संतों की मजबूरी है कि 2029 में हम लोगों को राजनीति में आएंगे. किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इस पर उन्होंने कहा कि हम लोगों की पार्टी खुली है भारतीय जनता पार्टी है. जीना और मरना भारतीय जनता पार्टी में है. आने वाले समय में हम लोग 2029 में आ रहे हैं लोकसभा में पहुंचेंगे.
जेएनयू में प्रदर्शन करने वालों पर एनएसए लगे
वहीं, पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही बाबरी मस्जिद को लेकर कहा कि बाबर विदेशी आक्रांता था और भारत में वह लूटने के लिए आया था. उसके नाम से अगर कहीं एक ईंट भी रखी जाएगी तो उस जगह पर जो लोग बाबरी बनाना चाहते हैं उनकी कब्र वहां पर जरूर बनेगी लेकिन बाबरी नहीं बनेगी. वहीं JNU में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगे नारे को लेकर कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था उसके खिलाफ JNU में प्रदर्शन किया गया है. राष्ट्र विरोधी गतिविधि है. वहां पर जितने भी लोग उसे जुलूस में शामिल थे वह चाहे छात्र हो या वहां के चाहे जो भी लोग हो इन सभी लोगों पर एनएसए लगना चाहिए.
'बागेश्वर बाबा को मैंने ही उतारा'
हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर कहा कि बाबा बागेश्वर जो चला रहे हैं वह अर्जी हमने ही लगाया था. इस फील्ड में उनको मैंने ही उतारा है. वह हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. अगर हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बना तो भारत में हिंदू जिंदा नहीं बचेंगे. जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं बचे. बांग्लादेश में जिंदा जलाया जा रहा है. जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदू नरसंहार हुआ था वह पूरे भारत में आने वाले समय में अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो वही होगा.