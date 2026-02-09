राम मंदिर उड़ाने की साजिश रचने वाले अब्दुल रहमान की हत्या, फरीदाबाद जेल में आधी रात भिड़े दो कैदी

Ayodhya News: अयोध्या राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने के आरोप में बंद अब्दुल रहमान की हरियाणा की फरीदाबाद स्थित नीमका जिला जेल में हत्या कर दी गई. अब्दुल रहमान अयोध्या के थाना इनायतनगर क्षेत्र के मजनाई गांव का रहने वाला था. बताया गया कि जेल बैरक के भीतर ही एक सह-कैदी ने उस पर नुकीली, पत्थरनुमा वस्तु से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल ले जाए जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

देर रात विवाद में हुई हत्या

जानकारी के अनुसार, यह घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, रात करीब 10:30 बजे बैरक में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. इसी दौरान सह-कैदी अरुण चौधरी ने अब्दुल रहमान पर हमला कर दिया. जेल प्रशासन ने तत्काल घायल कैदी को अस्पताल भिजवाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

एटीएस ने किया था गिरफ्तार

बताया गया कि मृतक अब्दुल रहमान मूल रूप से अयोध्या जिले के मिल्कीपुर क्षेत्र का रहने वाला था. उसे मार्च 2025 में फरीदाबाद के पाली इलाके से गिरफ्तार किया गया था. यह गिरफ्तारी गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हुई थी. जांच एजेंसियों का आरोप था कि अब्दुल रहमान अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हमले की साजिश में शामिल था. उसके पास से ग्रेनेड समेत विस्फोटक सामग्री बरामद होने का दावा भी किया गया था.

राम मंदिर से जुड़ी जानकारी मिली थी

एटीएस की जांच में सामने आया था कि अब्दुल रहमान अयोध्या में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था. अब्दुल रहमान के मोबाइल में कुछ वीडियो और राम मंदिर से जुड़े डाटा भी मिले थे. रास्ते और गतिविधियों की जानकारी मिलने का दावा किया गया था. एजेंसियों ने इसे संभावित हमले की साजिश मानते हुए अब्दुल रहमान पर UAPA समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था.

एक बैरक में बंद थे दो कैदी

नीमका जेल प्रशासन की ओर से बताया गया कि अब्दुल रहमान और कश्मीर का रहने वाला अरुण चौधरी एक ही बैरक में बंद थे. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इस पर अरुण ने नुकीली चीज से अब्दुल पर हमला कर दिया. अब्दुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही अब्दुल के घर वालों को सूचना दे दी गई है. आरोपी कैदी अरुण से पूछताछ की जा रही है.

