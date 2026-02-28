अयोध्या में रामलला के दर्शन पर लगा 'ग्रहण', राम मंदिर आ रहे भक्तों के लिए जरूरी सूचना

Ayodhya News/प्रवेश कुमार: अगर आप 3 मार्च को परिवार के साथ प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या आने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस दिन राम भक्तों को रामलला के दर्शन नहीं मिल सकेंगे. दरअसल, 3 मार्च 2026, मंगलवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारत में भी दिखाई देगा. ग्रहण के चलते अयोध्या के सभी प्रमुख मठ और मंदिरों के पट बंद रहेंगे.

सूतक काल के प्रभाव के चलते 3 मार्च को सुबह लगभग 8 बजे से रात 8:30 बजे तक अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिर बंद रहेंगे. इस दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी मंदिर में प्रवेश या दर्शन-पूजन की अनुमति नहीं होगी. मंदिर प्रशासन ने पहले ही इसकी सूचना दे दी है, ताकि भक्त अपनी यात्रा की योजना समय रहते बदल सकें.

कनक भवन, दशरथ महल अयोध्या और हनुमानगढ़ी सहित सभी मठ-मंदिरों के पट बंद रहेंगे. राम भक्तों को इस दिन दर्शन का अवसर नहीं मिलेगा. हालांकि मंदिर परिसर में परंपरा अनुसार मंत्रजाप, संकीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान आंतरिक रूप से किए जाएंगे, लेकिन आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कल्कि राम के अनुसार, यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा. हिंदू धर्म परंपराओं के अनुसार सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद रखना आवश्यक माना जाता है. इसी परंपरा का पालन करते हुए अयोध्या के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन व्यवस्था अस्थायी रूप से स्थगित रहेगी.

राम मंदिर ट्रस्ट के सहयोगी और विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि 3 मार्च को सुबह 8 बजे से दर्शन बंद रहेंगे. रात 8:30 बजे शयन आरती के समय मंदिर के कपाट खोले जाएंगे. इसके बाद 4 मार्च से प्रतिदिन की तरह नियमित दर्शन-पूजन की व्यवस्था फिर से शुरू हो जाएगी.

यदि आप 3 मार्च को परिवार सहित अयोध्या आने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी यात्रा की तिथि बदलना उचित रहेगा. ग्रहण और सूतक काल के कारण पूरे दिन दर्शन संभव नहीं होंगे. बेहतर होगा कि 4 मार्च या उसके बाद का कार्यक्रम बनाएं, ताकि प्रभु श्रीराम के दर्शन का पूर्ण लाभ लेकर अपनी धार्मिक यात्रा को सफल बना.

