/हादसों का शुक्रवार! अयोध्या में बीमार सास को देखने जा रहे शख्स का पूरा परिवार खत्म, तो बांदा में ट्रक ने दो बाइक सवारों को कुचला

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अम्बेडकरनगर/अनुप प्रताप सिंह: यूपी में शुक्रवार कई सड़क हादसे सामने आए, लेकिन सबसे दुखद अंबेडकरनगर में हुआ. यहां अयोध्या से अपनी बीमार सास अंबेडकरनगर देखने आए एक शख्स का पूरा परिवार ही उजड़ गया तो उधर बांदा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर जा रहे दो युवकों को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. सबसे पहले आपको अयोध्या के हादसे के बारे में बताते हैं.
अयोध्या में डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार तीन की मौत
अयोध्या से अपनी बीमार सास को अम्बेडकरनगर देखने जा रहे बाइक सवार एक युवक का पूरा परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में युवक उसकी पत्नी और 08 साल के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है. यह सड़क हादसा आहिरौली थाना क्षेत्र के पियारे पुर गांव के पास हाइवे पर हुआ .
अंबेडकरनगर क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत मिश्र ने बताया
जनपद अयोध्या के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गौहनिया निवासी सुरेन्द्र अम्बेडकरनगर में अपनी बीमार सास को देखने जा रहे थे. पत्नी और बच्चा भी उनके साथ बाइक पर सवार थे. इसी दौरान अहिरौली थाना क्षेत्र के पियारेपुर के पास उनकी बाइक एक डीसीएम से टकरा गई. इस हादसे में तीनों लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के तत्त्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजवाया , लेकिन इलाज के दौरान तीनों लोगो की मौत हो गई. पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है .
बांदा में ट्रक ने बाइक सवारों को उड़ाया
बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक में टक्कर मार दी जिससे बाइक में सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की सूचना पर परिजन मॉर्चरी पहुंचे और शवों की शिनाख्त की.
मृतकों का विवरण
घटना मटौंध थाना क्षेत्र के गौरिहार रोड चमरहा पुलिया की है. यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक में टक्कर मार दी. बाइक में सवार प्रदीप और रमेश नाम के दो युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. दोनों आलम खोर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं.
मृतक के भाई जगमोहन यादव ने बताया कि घर में भांजे की शादी थी, उसी के लिए कुछ सामान लेने यह लोग गए थे और लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गए, जिससे इनकी जान चली गई.
सूचना पाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है. शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.