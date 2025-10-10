Advertisement
अयोध्या में जहरीले कीड़े का खौफ! मासूम समेत 3 लोगों की संदिग्ध मौत, डॉक्टर भी हैरान

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक महीने के बच्चे समेत तीन लोगों की संदिग्ध मौत के बाद इलाका बुरी तरह से खौफजदा है. डॉक्टरों ने इन मौत के पीछे किसी जहरीले कीड़े के काटने की आशंका जताई है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 10, 2025, 04:25 PM IST
Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में करवा चौथ के दिन एक बच्चे समेत तीन लोगों की संदिग्ध मौत से पूरा इलाका खौफजदा हो गया है. मौत की जो वजह सामने आई है उससे डॉक्टर भी हैरान रह गए हैं. 

अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया भर्ती 
जानकारी के मुताबिक बीती रात तीनों खाकर सोये थे. सुबह जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो घर वाले उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल पहुंचते-पहुंचते तीनों की मौत हो गई. घटना कोतवाली बीकापुर के कुढ़ा कल्याणपुर की है. वहीं डॉक्टरों ने मौत के पीछे किसी जहरीले कीड़े द्वारा काटने की आशंका जताई है.

तीनों के शवों को जांच के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत की सही वजह सामने आ सके. वहीं तीन लोगों की संदिग्ध मौत से पूरा कल्याणपुर इलाका खौफ में है. लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं. प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो बदन को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहनें और रात को खुले में न सोये.  

वहीं प्रशासन ने इस घटना की जांच के लिए डॉक्टरों की विशेष टीम से संपर्क किया है और घटना के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.

बता दें कि कुछ हफ्तों पहले कुछ इसी तरह की घटना अलीगढ़ में भी सामने आई थी. 

