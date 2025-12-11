Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई

Ayodhya Accident News: अयोध्या में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 11 श्रद्धालु घायल हुए हैं. सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:13 AM IST
Ayodhya News
Ayodhya News

Ayodhya Accident: अयोध्या में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 11 श्रद्धालु घायल हुए हैं. सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई. जिसके चलते यह भीषण सड़क हादसा हुआ. सुबह करीब 5 बजे थाना पूराकलंदर के कल्याण भदरसा गांव के पास प्रयागराज हाईवे पर यह हादसा हुआ.

रीवा से अयोध्या आ रहे थे कार सवार श्रद्धालु
मध्य प्रदेश रीवा से अयोध्या दर्शन के लिए आ रही बोलेरो में बैठे श्रद्धालुओं की यात्रा गुरुवार तड़के दर्दनाक हादसे में बदल गई. हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, पूराकलंदर थाना क्षेत्र के प्रयागराज हाईवे पर कल्याण भदरसा गांव के सामने लिटिल फ्लावर स्कूल के पास बोलेरो की आमने-सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्राला से जोरदार भिड़ंत हो गई. 

तीन की मौत 8 घायल
बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्राला मसौधा चीनी मिल में गन्ना उतारकर लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो में सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस टीम ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि आठ घायलों का इलाज जारी है.

सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख
पूराकलंदर थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि घायलों का समुचित उपचार कराया जा रहा है. इस हादसे की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है, वहीं पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है. उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त की है और अयोध्या के जिलाधिकारी को घायलों की इलाज के लिए निर्देश दिए हैं.

Ayodhya

