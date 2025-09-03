Amethi Accident: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फिर हुआ भीषण हादसा, ट्रक में घुसी कार के परखच्चे उड़ गए, तीन की मौत से मचा हड़कंप

Amethi Road Accident/राहुल शुक्ला: यूपी के अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर भीषण सड़क हादसा सामने आया. जहां तेज रफ्तार ब्रेजा कार सामने जा रहे ट्रक में पीछे से टकरा गई. हादसे में कार सवार ड्राइवर समेत तीनो लोगों की मौके पर मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने 2 घंटे की घड़ी में सकट के बाद दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हाईवे से हटाकर यातायात को सुधार रूप से चालू कराया.

कहां पर हुआ ये घटना?

दरअसल ये पूरा मामला बाजार थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे स्थित किलोमीटर संख्या 60.1 का है. जहां आज यानी बुधवार को सुबह करीब 3:30 बजे गाजीपुर से लखनऊ की ओर जा रही एक ट्रक (नं. HR 38 AF 8233) में पीछे से आ रही ब्रेजा कार (नं. UP 78 EJ 3003) तेज रफ्तार में घुस गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया

कार में चालक सहित तीन लोग सवार थे. घटना स्थल पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अभिनेश कुमार अपने टीम के साथ जहां 2 घंटे में क्रेन के सहायता व कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी शुकुल बाजार पहुचाया गया. जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान

मृतकों की शिनाख्त अर्पित विश्वकर्मा पुत्र बसन्त लाल, निवासी आई-1184 वर्ड बैंक बर्रा, कानपुर नगर, विमल पुत्र रामसुन्दर पाण्डेय, निवासी एलडी/113/114ए, सेक्टर-एफ, पराग डेयरी, लखनऊ तथा विनय दुबे (पता अज्ञात) के रूप में हुई है. कार सवार सभी लोग आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे. पुलिस ने परिजनों मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. जिसके बाद सभी बाजार शुकुल के लिए रवाना हो चुके है.

पुलिस का बयान

बाजार शुकुल थाना प्रभारी अभिनेश कुमार ने बताया पंचायतनामा और अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है. परिजनों को सूचित कर दिया गया है फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और यातायात सुचारू रूप से जारी है.

