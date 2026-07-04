Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /चंदा चोरी का पैसा छुपाने के लिए टिन्नू यादव करता था गर्ल्स हॉस्टल का इस्तेमाल, अविनाश शुक्ला का बड़ा खुलासा

चंदा चोरी का पैसा छुपाने के लिए टिन्नू यादव करता था 'गर्ल्स हॉस्टल' का इस्तेमाल, अविनाश शुक्ला का बड़ा खुलासा

Ayodhya Ram Mandir Donation Theft Case: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मुख्य आरोपी टिन्नू यादव (रामशंकर यादव) के हॉस्टल से भारी कैश और गहने बरामद किए गए हैं, जिसे वह अपने हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पर छुपाकर रखता था.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 04, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:04 AM IST
चंदा चोरी का पैसा छुपाने के लिए टिन्नू यादव करता था 'गर्ल्स हॉस्टल' का इस्तेमाल, अविनाश शुक्ला का बड़ा खुलासा
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
60 फीट ऊंचे झूले पर खतरनाक स्टंट, लोहे के रॉड को पकड़कर झूलता रहा, नजारा देख भागे लोग
gonda news21 min ago
2
Hapur News56 min ago
3
Ayodhya Ram mandir1 hr ago
4
up free ration1 hr ago
5
BJP President Nitin Nabin1 hr ago