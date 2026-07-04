चंदा चोरी का पैसा छुपाने के लिए टिन्नू यादव करता था 'गर्ल्स हॉस्टल' का इस्तेमाल, अविनाश शुक्ला का बड़ा खुलासा

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Ram Mandir Daan Chori Update:विशाल सिंह: अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, आरोपी अविनाश शुक्ला ने पुलिस की पूछताछ में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके तार सीधे टिन्नू यादव के इसी हॉस्टल से जुड़े हैं.
अविनाश ने पुलिस को बताया है कि चंदा चोरी की रकम को ठिकाने लगाने से पहले, उसे टिन्नू यादव के इसी अयोध्या स्थित हॉस्टल की पहली मंजिल (First Floor) पर छुपाकर रखा जाता था. पहली मंजिल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के जाने की सख्त मनाही थी, इसलिए वहां पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता था.
जब आया ट्विस्ट....
लेकिन ट्विस्ट तब आया, जब बाद में इस फर्स्ट फ्लोर को 'गर्ल्स हॉस्टल' में बदल दिया गया. इसके बाद सुरक्षा और गोपनीयता को देखते हुए, चोरी की रकम को आगे ठिकाने लगाने और उसे मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी खुद अविनाश शुक्ला को सौंप दी गई. पुलिस अब इस हॉस्टल कनेक्शन को खंगालने में जुट गई है.
अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर सुजुकी ब्रेजा कार बरामद
राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच में पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है. 13 घंटे की पुलिस रिमांड के दौरान गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर सुजुकी ब्रेजा कार (नंबर UP42AP6054) बरामद की गई है. उससे जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, यह कार करीब एक वर्ष पहले खरीदी गई थी.
रिमांड अवधि पूरी होते भेजा जेल
पुलिस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद रात करीब साढ़े दस बजे उसको जेल में दाखिल कराया. सूत्रों की मानें तो, अविनाश ने बताया है कि उसके साथ टिन्नू और सुभाष की मिलीभगत थी, इसलिए पकड़े जाने का डर नहीं था. टिन्नू कहता था कि कहीं कुछ नहीं होगा. फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे. बाकी यहां कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि टिन्नू की ही जिम्मेदारी निगरानी की थी. अविनाश के मुताबिक, कभी भी उसको किसी भी सुरक्षाकर्मी या किसी अन्य ने टोका तक नहीं. इसलिए धड़ल्ले से रकम पार करता रहा.
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