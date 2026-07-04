चंदा चोरी का पैसा छुपाने के लिए टिन्नू यादव करता था 'गर्ल्स हॉस्टल' का इस्तेमाल, अविनाश शुक्ला का बड़ा खुलासा

रिमांड अवधि पूरी होते भेजा जेल

पुलिस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद रात करीब साढ़े दस बजे उसको जेल में दाखिल कराया. सूत्रों की मानें तो, अविनाश ने बताया है कि उसके साथ टिन्नू और सुभाष की मिलीभगत थी, इसलिए पकड़े जाने का डर नहीं था. टिन्नू कहता था कि कहीं कुछ नहीं होगा. फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे. बाकी यहां कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि टिन्नू की ही जिम्मेदारी निगरानी की थी. अविनाश के मुताबिक, कभी भी उसको किसी भी सुरक्षाकर्मी या किसी अन्य ने टोका तक नहीं. इसलिए धड़ल्ले से रकम पार करता रहा.