Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3005449
Zee UP-UttarakhandAyodhya

प्रगति का हब...युवाओं को रोजगार, उद्योगों को उड़ान, अर्थव्यवस्था को मिला बूस्ट! अयोध्या रच रहा इतिहास

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या-वाराणसी-प्रयागराज के पर्यटन में बड़ी उछाल आई है. इस क्षेत्र में 2017 से अब तक पर्यटकों की संख्या में 361 फीसदी से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है. उत्तर प्रदेश का पर्यटन सेक्टर अगले कुछ वर्षों में 70,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya Ram Mandir
Ayodhya Ram Mandir

Ayodhya Ram Mandir: रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को श्रीराम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराया जाएगा. पीएम मोदी श्रीराम मंदिर के शिखर पर यह भगवा ध्वज फहराएंगे. इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं. यह समारोह सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसा आयोजन है जिसने युवाओं, उद्योगों, कारीगरों और आम नागरिकों के लिए नए अवसरों का दरवाजा खोल दिया है. 

युवाओं को रोजगार के अवसर मिले 
अयोध्या अब सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि विकास की प्रयोगशाला बन चुका है. अयोध्या के ऐतिहासिक विकास ने युवाओं की जिंदगी में नई रोशनी, स्थानीय उद्योगों में नई सांसें और परंपरागत कला में एक नई दिशा दी है. 25 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक रामनगरी आएंगे. इससे होटल, रेस्टोरेंट, टूर और ट्रेवल्स, स्थानीय उत्पादों, ओडीओपी के तहत गुड़ कारोबार जैसे कई व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलेगी. 

करोड़ों का कारोबार होगा 
अनुमान है कि अयोध्या में इस दौरान करोड़ों का कारोबार होगा. अयोध्या के ध्वजारोहण समारोह से पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियां नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी. जब लाखों श्रद्धालु शहर की तरफ उमड़ते हैं, तो शहर की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही तेजी से चलती है. होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसियां, सुरक्षा सेवाएं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां और स्थानीय दुकानों के लिए लाभ के दरवाजे खुल जाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पर्यटन सेक्टर में तगड़ी उछाल
अयोध्या-वाराणसी-प्रयागराज के पर्यटन में बड़ी उछाल आई है. इस क्षेत्र में 2017 से अब तक पर्यटकों की संख्या में 361 फीसदी से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है. उत्तर प्रदेश का पर्यटन सेक्टर अगले कुछ वर्षों में 70,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. बता दें कि राम वन गमन पथ का निर्माण 4,403 करोड़ रुपये से हो रहा है. ग्रीनफील्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट 2,182 करोड़ से बन रहा है. 

अयोध्या की आबादी कितनी
बता दें कि अभी रामनगरी अयोध्या शहर की वर्तमान आबादी लगभग 11 लाख है, जो 2031 तक लगभग 24 लाख और 2047 तक लगभग 35 लाख तक पहुंचने का अनुमान है. इन विकास परियोजनाओं का सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है. उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें : Ayodhya News: अयोध्या में बिहार विजय का जश्न, भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह, ढोल-नगाड़ों के बीच मनाया गया विजय उत्सव

यह भी पढ़ें :  रामनगरी अभेद किले में तब्दील! राम मंदिर परिसर के चारों ओर सुरक्षा घेरा तैयार, अयोध्या और काशी थे टारगेट पर

TAGS

Ram Mandir

Trending news

aligarh news
पति का डेथ सर्टिफिकेट बना दीजिए...अधिकारियों ने महिला का बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र
Gorakhpur News
सावधान! पैकिंग, रंग, लेबल, सील सबकुछ असली जैसा...यूपी में बेचा जा रहा नकली टाटा नमक
Bahraich news
हत्या या आत्महत्या! होटल में मिली युवक की लाश, महिला व बच्चा फरार
Kanpur News
दिल्ली ब्लास्ट: डॉ. शाहीन का 'नामों निशान मिटा'!...कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज का एक्शन
baghpat news
यूपी के इस जिले को मिला मेडिकल कॉलेज, 100 MBBS सीटें और 300 बेड होंगे
Sonbhadra News
सोनभद्र में बड़ा खनन हादसा, ब्लास्टिंग के बाद दरकी पहाड़ी, मलबे में दबे कई मजदूर
Gorakhpur News
घर के सामने कूड़ा मत फेंको...मनबढ़ को मना करना पड़ोसी को पड़ा भारी
Chanduali News
साढ़े तीन घंटे बाद पहुंचे DM-SP... चंदौली में संपूर्ण समाधान दिवस बना खानापूर्ति!
aligarh news
यूपी के इस जिले में खुली हाई-टेक लाइब्रेरी,छात्रों ,पाठकों को मिलेगा ज्ञान का केंद्र
Sambhal news
संभल में NIA की बड़ी कार्रवाई! नामी दरगाह के मुतवल्ली सैयद शाहिद मियां रडार पर