प्रगति का हब...युवाओं को रोजगार, उद्योगों को उड़ान, अर्थव्यवस्था को मिला बूस्ट! अयोध्या रच रहा इतिहास

Ayodhya Ram Mandir: रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को श्रीराम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराया जाएगा. पीएम मोदी श्रीराम मंदिर के शिखर पर यह भगवा ध्वज फहराएंगे. इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं. यह समारोह सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसा आयोजन है जिसने युवाओं, उद्योगों, कारीगरों और आम नागरिकों के लिए नए अवसरों का दरवाजा खोल दिया है.

युवाओं को रोजगार के अवसर मिले

अयोध्या अब सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि विकास की प्रयोगशाला बन चुका है. अयोध्या के ऐतिहासिक विकास ने युवाओं की जिंदगी में नई रोशनी, स्थानीय उद्योगों में नई सांसें और परंपरागत कला में एक नई दिशा दी है. 25 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक रामनगरी आएंगे. इससे होटल, रेस्टोरेंट, टूर और ट्रेवल्स, स्थानीय उत्पादों, ओडीओपी के तहत गुड़ कारोबार जैसे कई व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलेगी.

करोड़ों का कारोबार होगा

अनुमान है कि अयोध्या में इस दौरान करोड़ों का कारोबार होगा. अयोध्या के ध्वजारोहण समारोह से पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियां नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी. जब लाखों श्रद्धालु शहर की तरफ उमड़ते हैं, तो शहर की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही तेजी से चलती है. होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसियां, सुरक्षा सेवाएं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां और स्थानीय दुकानों के लिए लाभ के दरवाजे खुल जाते हैं.

पर्यटन सेक्टर में तगड़ी उछाल

अयोध्या-वाराणसी-प्रयागराज के पर्यटन में बड़ी उछाल आई है. इस क्षेत्र में 2017 से अब तक पर्यटकों की संख्या में 361 फीसदी से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है. उत्तर प्रदेश का पर्यटन सेक्टर अगले कुछ वर्षों में 70,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. बता दें कि राम वन गमन पथ का निर्माण 4,403 करोड़ रुपये से हो रहा है. ग्रीनफील्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट 2,182 करोड़ से बन रहा है.

अयोध्या की आबादी कितनी

बता दें कि अभी रामनगरी अयोध्या शहर की वर्तमान आबादी लगभग 11 लाख है, जो 2031 तक लगभग 24 लाख और 2047 तक लगभग 35 लाख तक पहुंचने का अनुमान है. इन विकास परियोजनाओं का सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है. उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं.

