अमेठी में दर्दनाक हादसा; स्कूल बस की चपेट में 3 साल के मासूम की मौत, परिजनों में भारी आक्रोश

अमेठी न्यूज/राहुल शुक्ला: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्राइवेट स्कूल की बस की चपेट में आने से 3 वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

क्या है मामला ?

दरअसल, बताया जा रहा है कि मासूम बच्चा आज पहली बार स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकला था. परिवार के लोग उसकी पढ़ाई की शुरुआत को लेकर खुश थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. जैसे ही बच्चा घर से निकला, तभी तेज रफ्तार स्कूल बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई.

घटना के बाद बस चालक मौके से बस छोड़कर फरार हो गया, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और रो-रोकर उनका बुरा हाल हो गया. देखते ही देखते गांव में भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा. हालात की गंभीरता को देखते हुए सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की और स्थिति को नियंत्रण में लिया. यह दर्दनाक हादसा मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के पूरे काजिम अली गांव का बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार बस चालक की तलाश की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर से स्कूल बसों की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं, मासूम की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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