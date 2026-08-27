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Sultanpur Accident: सुल्तानपुर में बड़ा सड़क हादसा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़ी बस से टकराया ट्रक, 3 यात्रियों की मौत, 11 घायल

Sultanpur Accident: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 96 के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है.पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किनारे खड़ी एक यात्री बस में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण दुर्घटना में बस सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 27, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:28 AM IST
Sultanpur Accident: सुल्तानपुर में बड़ा सड़क हादसा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़ी बस से टकराया ट्रक, 3 यात्रियों की मौत, 11 घायल
Image Credit: sultanpur News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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सुल्तानपुर में दर्दनाक हादसा, एक्सप्रेस-वे पर खड़ी बस से टकराया ट्रक, 3 लोगों की मौत
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