/Sultanpur Accident: सुल्तानपुर में बड़ा सड़क हादसा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़ी बस से टकराया ट्रक, 3 यात्रियों की मौत, 11 घायल

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आशीष/श्रीवास्तव: सुल्तानपुर से होकर गुजरने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने गुड़गांव से बिहार जा रही बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. बल्दीराय थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 96 के पास हुए हादसे में बस सवार तीन यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही प्रशासन के लोग भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकलवाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दीराय भेजा. गंभीर घायलों का उपचार कराया जा रहा है. हादसे में जान गंवाने वाले तीन यात्रियों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा. सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने तीन यात्रियों की मौत और 11 के घायल होने की पुष्टि की है. सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने कहा कि मौके पर स्थिति सामान्य है. एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक भी सुचारू हो गया है.
कहां हुआ हादसा?
यह दुर्घटना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 96 के समीप हुई, जहां खड़ी बस में अनियंत्रित ट्रक जा घुसा. टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस सड़क हादसे में घायल हुए 11 यात्रियों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. बस गुड़गांव हरियाणा से बिहार जा रही थी.
राहत व बचाव कार्य
सूचना मिलते ही यूपीडा (UPIDA) की पेट्रोलिंग टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. राहत कार्य चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया गया. मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है.
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