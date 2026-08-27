/Sultanpur Accident: सुल्तानपुर में बड़ा सड़क हादसा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़ी बस से टकराया ट्रक, 3 यात्रियों की मौत, 11 घायल

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकलवाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दीराय भेजा. गंभीर घायलों का उपचार कराया जा रहा है. हादसे में जान गंवाने वाले तीन यात्रियों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा. सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने तीन यात्रियों की मौत और 11 के घायल होने की पुष्टि की है. सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने कहा कि मौके पर स्थिति सामान्य है. एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक भी सुचारू हो गया है.