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अयोध्या में सहादतगंज के पास भीषण सड़क हादसा, सफाई वाहन को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत; 3 की हालत गंभीर

Ayodhya Road Accident: अयोध्या के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है. यहां नगर निगम की सफाई वाहन और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में नगर निगम के एक कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई. जबकि, तीन अन्य कर्मचारी घायल हो गए. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 12, 2026, 09:39 AM IST
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UP Road Accident
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Ayodhya Road Accident: उत्तराखंड के अयोध्या में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है. शहर के कैंट थाना क्षेत्र के सहादतगंज के पास नगर निगम के ऑटोमैटिक सफाई वाहन को पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में नगर निगम के एक कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है. जबकि, तीन अन्य कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.

राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा
बताया जा रहा है कि नगर निगम का सफाई वाहन हाईवे पर सफाई कर रहा था, तभी यह भयानक हादसा हो गया. नगर निगम के सफाई वाहन में दो कर्मचारी सवार थे. जबकि ट्रक में भी दो लोग सवार थे. हादसे के वक्त कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई. सहादतगंज चौकी प्रभारी ने घायलों को आनन-फानन में अस्पताल भिजवाया. क्रेन मंगवा कर राष्ट्रीय राजमार्ग को खुलवाया गया. 

एक की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल
जानकारी के मुताबिक, ट्रक बस्ती की ओर से जा रही थी, तभी ट्रक में नगर निगम के सफाई वहां में सुबह टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में सफाई वाहन में सवार हाथरस जिले के सिकंदरा रावत, निजरा गोकुलपुर निवासी अजय कुमार (40) और बृजेश सिंह (40) गंभीर रूप से घायल हो गए है. जबकि, ट्रक सवार कासगंज जिले के धोलका थाना क्षेत्र के चालक पुष्पेंद्र (30) और क्लीनर रंजीत (17) घायल हो गए हैं.

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हाईवे पर लगा लंबा जाम
कैंट पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है, जहां चिकित्सकों ने अजय कुमार को मृत घोषित कर दिया है. गंभीर रूप से घायल बृजेश को लखनऊ रेफर कर दिया गया. इस दौरान हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया. पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर श्रीयश त्रिपाठी ने मोर्चा संभालते हुए क्रेन बुलवाई और वाहनों को हटवाकर मार्ग खाली कराया.

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