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सरयू में परिवार संग स्नान को आए दो बालक डूबे, परिजनों में कोहराम; डूबे बालकों की तलाश जारी

Ayodhya News: अयोध्या में परिवार संग सरयू नदी में नहाने आए दो बालक डूब गए. सूचना पाकर SDRF की टीम को डूबे बालकों की तलाश में लगाया गया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 13, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:11 PM IST
सरयू में परिवार संग स्नान को आए दो बालक डूबे, परिजनों में कोहराम; डूबे बालकों की तलाश जारी

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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