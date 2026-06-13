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Ayodhya News: रामनगरी अयोध्या की सरयू नदी में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया. यहां परिवार संग नदी में स्नान को आए दो बालक डूब गए. जैसे ही परिजनों ने बालकों को अपनी बीच से ओझल पाया उनके होश उड़ गए. आनन फानन में पुलिस और प्रशासन को मदद के लिए सूचना दी गई.
परिजनों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे. सूचना पर पहुंचे सीओ सदर अरविंद सोनकर,नायब तहसीलदार रेशू जैन और थाना प्रभारी रतन शर्मा ने SDRF टीम को बुलाया. SDRF की टीम डूबे बच्चों की तलाश में जुटी है.
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