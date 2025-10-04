Advertisement
Ayodhya

प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों से प्रभावित हुए अयोध्या के दो मुस्लिम युवक, अपनाया सनातन धर्म

Ayodhya News:  वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों से प्रभावित होकर अयोध्या के दो मुस्लिम युवकों ने हिंदू धर्म अपनाया है. दोनों ने अपना नाम भी बदल लिया है.

Oct 04, 2025, 04:57 PM IST
Ayodhya News
Ayodhya News

Ayodhya News: रामनगरी अयोध्या से आज एक बड़ी खबर सामने आई है. जनपद के सोहावल क्षेत्र के दो मुस्लिम युवकों ने सनातन धर्म अपनाकर हिंदू समाज में घर वापसी की है. इनमें पहला नाम है मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी के पुत्र अरशद सिद्दीकी का, जो फैज-ए-आम स्कूल के प्रधानाचार्य और मौलाना रहे. अरशद ने आज से अपना नाम बदलकर राकेश मौर्य रख लिया है. वहीं दूसरा युवक मोनू, पुत्र उस्मान निवासी गौहनिया पोस्ट मानापुर तहसील सोहावल ने हिंदू धर्म अपनाते हुए अपना नया नाम मनीष रखा.

परिवार से तोड़ा नाता
दोनों युवकों ने साफ किया है कि वे अब अपने परिवार से कोई नाता नहीं रखेंगे और पूरी श्रद्धा व आस्था के साथ हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन करेंगे. इस संबंध में आज संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सदर तहसील में भरत हनुमान मिलन मंदिर के महंत परमात्मा दास और बजरंग दल के जिला मंत्री लालजी शर्मा के नेतृत्व में डीएम अयोध्या को आवेदन भी दिया गया. 

प्रेमानंद महाराज से हुए प्रभावित
आवेदन में कहा गया कि संत प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों और आशीर्वचन से प्रभावित होकर दोनों युवकों को मानसिक शांति प्राप्त हुई और इसी प्रेरणा से उन्होंने सनातन धर्म को अपनाने का निर्णय लिया. भरत हनुमान मिलन मंदिर ने इन दोनों की घर वापसी की पूरी जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया है. 

हिंदू धर्म अपनाने पर क्या कहा?
हिंदू धर्म अपनाने वाले मोनू ने बताया कि उसे हिंदू धर्म अच्छा लगता है, वह मर्जी से इसमें शामिल हो रहा है.  धर्म बदलने के बाद उसका नाम मनीष कुमार हो गया है.  हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को अब वह धूमधाम से मनाएगा. वहीं मोहम्मद अरशद सिद्दीकी ने कहा, "किसी के दबाव में यह फैसला नहीं किया है. 2014 से वह गैर मुस्लिम लोगों के संपर्क में हैं. धार्मिक स्थलों पर भी उनके साथ जाते थे, जिससे वह प्रेरित हुए. 8 साल से परिवार से कोई संपर्क नहीं है."

