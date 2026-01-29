अयोध्या जेल की दीवारें पड़ गईं छोटी! बैरक तोड़कर दो कैदी फरार, अधिकारियों पर गिरी गाज

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय: अयोध्या जिला जेल से गुरुवार को सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए दो कैदी फरार हो गए. फरार कैदियों की पहचान गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरी निवासी अमेठी और शेर अली निवासी सुल्तानपुर के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक दोनों कैदी तन्हाई बैरक में निरुद्ध थे. मौका पाकर उन्होंने पहले बैरक को तोड़ा और उसके बाद जेल की बाउंड्री वॉल कूदकर फरार हो गए. गोलू अग्रहरि हत्या के प्रयास के मामले में जबकि शेर अली बलात्कार के आरोप में जेल में बंद था.

कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया. जेल प्रशासन और पुलिस ने तत्काल कई टीमों का गठन कर लिया है. आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. फिलहाल फरार कैदियों की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है. हालांकि लखनऊ से बड़ी कार्यवाही हुई जिसमे वरिष्ठ जेल अधीक्षक डिप्टी जेलर सहित 7 लोग सस्पेंड हो गए और आगे भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है. प्रशासन का दावा है कि जल्द ही दोनों फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

और पढे़ं:

कन्नौज जेल की दीवारें पड़ गईं छोटी! रस्सी के सहारे बाउंड्री फांदकर फरार हो गए 'जय और वीरू'

समधी के साथ था अवैध संबंध ! बेटी बनी बीच का रोड़ा, फिर मां ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!