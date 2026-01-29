Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3090214
Zee UP-UttarakhandAyodhya

अयोध्या जेल की दीवारें पड़ गईं छोटी! बैरक तोड़कर दो कैदी फरार, अधिकारियों पर गिरी गाज

Ayodhya News: अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जिला जेल से दो कैदी फरार हो गए हैं, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 29, 2026, 12:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय: अयोध्या जिला जेल से गुरुवार को सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए दो कैदी फरार हो गए. फरार कैदियों की पहचान गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरी निवासी अमेठी और शेर अली निवासी सुल्तानपुर के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक दोनों कैदी तन्हाई बैरक में निरुद्ध थे. मौका पाकर उन्होंने पहले बैरक को तोड़ा और उसके बाद जेल की बाउंड्री वॉल कूदकर फरार हो गए. गोलू अग्रहरि हत्या के प्रयास के मामले में जबकि शेर अली बलात्कार के आरोप में जेल में बंद था.

कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया. जेल प्रशासन और पुलिस ने तत्काल कई टीमों का गठन कर लिया है. आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. फिलहाल फरार कैदियों की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है. हालांकि लखनऊ से बड़ी कार्यवाही हुई जिसमे वरिष्ठ जेल अधीक्षक डिप्टी जेलर सहित 7 लोग सस्पेंड हो गए और आगे भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है. प्रशासन का दावा है कि जल्द ही दोनों फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

और पढे़ं: 

कन्नौज जेल की दीवारें पड़ गईं छोटी! रस्सी के सहारे बाउंड्री फांदकर फरार हो गए 'जय और वीरू'

समधी के साथ था अवैध संबंध ! बेटी बनी बीच का रोड़ा, फिर मां ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ayodhya news

Trending news

mathura latest news
मथुरा में 300 मकानों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, PM आवास योजना के निर्माण भी जद में
Roorkee News
लाइक, फॉलोअर्स, कुछ सेकेंड की ‘फेम’! नेशनल हाईवे पर किया मौत संग डांस
Shahjahanpur News
बढ़ते बिजली बिल ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, चुका नहीं पाऊंगा
Ayodhya news
अयोध्या जेल की दीवारें पड़ गईं छोटी! बैरक तोड़कर दो कैदी फरार, अधिकारियों पर गिरी गाज
Shahjahanpur News
मामी–भांजे के अवैध रिश्ते ने ली मामा की जान,चारपाई पर दबोचकर बेरहमी से कर दी हत्या
Uttarkashi News
उत्तरकाशी में वसंतोत्सव की तैयारियां! 13 से 17 फरवरी तक होगा ऐतिहासिक ‘कुंड की जातर’
Agra Weather cold wave
ठंड और कोहरे के बाद अब बारिश ने बढ़ाएगी मुश्किलें, जानिए आगरा में कब बदलेगा मौसम
Lucknow news
IAS अभय सिंह पर उनकी ही मां ने लगाए संगीन आरोप, खनन घोटाले में भी आया था नाम
Road accidents in up
अलीगढ़ से मिर्जापुर तक दर्दनाक हादसे, अलग-अलग एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत, कई घायल
gujarat ats faizan arrest
आतंकी फैजान का सच खोलेगा फोन! यूपी कनेक्शन जांचने के लिए ATS की टीम अहमदाबाद रवाना