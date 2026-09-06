Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /गोंडा में बड़ा हादसा; मछलियों को दाना डालते समय सरयू नदी में डूबीं दो सगी बहनें, दोनों की दर्दनाक मौत

गोंडा में बड़ा हादसा; मछलियों को दाना डालते समय सरयू नदी में डूबीं दो सगी बहनें, दोनों की दर्दनाक मौत

Two sisters drowned in Saryu River: गोंडा के परसपुर में सरयू नदी किनारे मछलियों को दाना डालते समय पैर फिसलने से 9 वर्षीय सुहानी डूबने लगी. उसे बचाने के प्रयास में 15 वर्षीय बड़ी बहन सुप्रिया भी गहरे पानी में समा गई.हादसे में दोनों सगी बहनों की मौत हो गई.

Written ByZee Media BureauEdited ByJyoti Kumari
Published: Sep 06, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 01:06 PM IST
गोंडा में बड़ा हादसा; मछलियों को दाना डालते समय सरयू नदी में डूबीं दो सगी बहनें, दोनों की दर्दनाक मौत

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सहारनपुर मस्जिद विवाद पर संगीत सोम का प्रहार:अखिलेश, राहुल और ओवैसी पर लगाया आरोप
2
3
4
5