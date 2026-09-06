/गोंडा में बड़ा हादसा; मछलियों को दाना डालते समय सरयू नदी में डूबीं दो सगी बहनें, दोनों की दर्दनाक मौत

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गोंडा न्यूज/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक बेहद दुखद और हृदय विदारक घटना सामने आई है. परसपुर थाना क्षेत्र में स्थित भौरीगंज के श्री राम जानकी मंदिर के पास सरयू नदी में डूबने से दो सगी बहनों की अकाल मौत हो गई. इस भयानक हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मंदिर के पास मछलियों को दाना डालते समय हुआ हादसा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, परसपुर थाना क्षेत्र के राजपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बद्दु पुरवा गांव की रहने वाली 15 वर्षीय सुप्रिया और उसकी 9 वर्षीय छोटी बहन सुहानी अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर भौरीगंज स्थित प्रसिद्ध श्री राम जानकी मंदिर पहुंची थीं. मंदिर के बगल में ही पवित्र सरयू नदी बहती है. दोनों बहनें नदी के किनारे जाकर जल में तैर रही मछलियों को दाना डाल रही थीं. इसी दौरान अचानक 9 वर्षीय सुहानी का पैर फिसल गया और वह सीधे गहरे पानी में जा गिरी.
बहन को बचाने के प्रयास में दोनों डूबीं
सुहानी को पानी में डूबता और जिंदगी की जंग लड़ता देख उसकी बड़ी बहन सुप्रिया ने बिना अपनी जान की परवाह किए नदी में छलांग लगा दी. सुप्रिया ने अपनी छोटी बहन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नदी में पानी का बहाव तेज था और गहराई बहुत अधिक थी. देखते ही देखते दोनों बहनें गहरे पानी के आगोश में समा गईं और डूबने लगीं.
स्थानीय लोगों का प्रयास और डॉक्टर की घोषणा
घटनास्थल पर मौजूद आसपास के लोगों ने जब दोनों बच्चियों को पानी में डूबते देखा, तो तुरंत नदी में उतरकर उन्हें बचाने का प्रयास शुरू किया. काफी मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों ने दोनों बहनों को पानी से बाहर निकाला. तत्काल एंबुलेंस बुलाकर दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसपुर ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस जांच और गांव में शोक की लहर
मृतक बच्चियों की पहचान 15 वर्षीय सुप्रिया और 9 वर्षीय सुहानी पुत्री अरुण कुमार तिवारी के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने दोनों बहनों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और परिजनों से बातचीत कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस हादसे के बाद बद्दु पुरवा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.
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