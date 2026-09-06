/गोंडा में बड़ा हादसा; मछलियों को दाना डालते समय सरयू नदी में डूबीं दो सगी बहनें, दोनों की दर्दनाक मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, परसपुर थाना क्षेत्र के राजपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बद्दु पुरवा गांव की रहने वाली 15 वर्षीय सुप्रिया और उसकी 9 वर्षीय छोटी बहन सुहानी अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर भौरीगंज स्थित प्रसिद्ध श्री राम जानकी मंदिर पहुंची थीं. मंदिर के बगल में ही पवित्र सरयू नदी बहती है. दोनों बहनें नदी के किनारे जाकर जल में तैर रही मछलियों को दाना डाल रही थीं. इसी दौरान अचानक 9 वर्षीय सुहानी का पैर फिसल गया और वह सीधे गहरे पानी में जा गिरी.