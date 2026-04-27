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पीपल का पेड़ बना बाइक सवार दो युवकों की मौत, हवा की झोंका या लापरवाही? पुलिस ने शुरू की जांच

Gonda Accident: उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से बाइक पर गुजर रहे दो युवक काल का गाल में समा गए. दोनों युवकी की मौत एक हादसा थी या किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.  
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 27, 2026, 03:30 PM IST
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पीपल के पेड़ के नीचे दबने से दो युवकों की मौत
पीपल के पेड़ के नीचे दबने से दो युवकों की मौत

Gonda : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां सड़क निर्माण कार्य के दौरान पेड़ कटाई के बीच एक बड़ा हादसा हो गया. नवाबगंज थाना क्षेत्र में नवाबगंज-तरबगंज मार्ग पर स्थित परसिया गांव के पास अचानक गिरे एक पुराने पीपल के पेड़ ने दो बाइक सवार युवकों की जान ले ली.

पेड़ की कटाई के दौरान हादसा
मिली जानकारी के अनुसार, सड़क चौड़ीकरण के चलते इलाके में पेड़ों की कटाई का काम चल रहा था. इसी दौरान एक पुराना और कमजोर हो चुका पीपल का पेड़ अचानक गिर पड़ा.  दुर्भाग्यवश उसी समय वहां से गुजर रहे दो युवक रिंकू और अमित इसकी चपेट में आ गए. भारी-भरकम पेड़ के नीचे दबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हवा का झोंका या लापरवाही
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पेड़ काफी समय से जर्जर अवस्था में था और इसे हटाने की मांग कई बार उठाई गई थी. बावजूद इसके, समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. घटना के वक्त हल्की हवा चल रही थी, जिससे पेड़ बीच से टूटकर सीधे सड़क पर आ गिरा. 

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युवकों की बचाने की कोशिश रही नाकाम
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पेड़ के नीचे दबे युवकों को निकालने की कोशिश की, लेकिन पेड़ का वजन अधिक होने के कारण वे सफल नहीं हो सके. कुछ ही देर में दोनों ने दम तोड़ दिया. 

पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थित संभाली
सूचना मिलते ही नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही हैय 

देरी और लापरवाही का गंभीर परिणाम!
हादसे के बाद प्रशासन की मदद से पेड़ को हटाकर मार्ग को फिर से चालू कर दिया गया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर लापरवाही और समय पर कार्रवाई न होने के गंभीर परिणामों को उजागर कर दिया है. 

यह हादसा न केवल दो परिवारों के लिए अपूरणीय क्षति बन गया, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि क्या ऐसी घटनाओं को समय रहते रोका नहीं जा सकता था?

ये भी पढ़ें: भीषण दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत, ट्रैक्टर- ट्रॉली में पीछे से जा भिड़ी स्कॉर्पियो, मची चीख पुकार

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