यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ हिंदुओं का ये प्रमुख त्योहार, खुशी से झूमा पूरा देश; सीएम योगी ने कही ये बड़ी बात

UNESCO includes Diwali in cultural heritage list: यूनेस्को द्वारा दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया जाना भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए गौरव का क्षण है. यह निर्णय न केवल त्योहार की वैश्विक प्रासंगिकता को बढ़ाता है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई को भी विश्व पटल पर स्थापित करता है. दीपावली का संदेश अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत मानव समाज को प्रेरित करता है.

अयोध्या के लिए भावनाओं से भरा क्षण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि को अयोध्या की प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए कहा कि जहां पहली बार दीपावली मनाई गई, उस पवित्र नगरी के लिए यह विशेष सम्मान है. उनके अनुसार यह मान्यता भारत की बढ़ती सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि अयोध्या की शाश्वत रोशनी आगे भी दुनिया को सत्य, शांति और सद्भाव का संदेश देती रहेगी.

सीएम योगी ने बताया कि यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक में लिया गया यह फैसला भारत की सांस्कृतिक धरोहर को नई वैश्विक पहचान प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति को विश्व स्तर पर जो सम्मान मिल रहा है, यह उसी की विस्तृत कड़ी है. इससे विश्व में भारतीय परंपराओं और मूल्यों का प्रभाव और सुदृढ़ होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दीपावली के यूनेस्को सूची में शामिल होने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह त्योहार हमारी संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि दीपावली ज्ञान, धर्म और प्रकाश का प्रतीक है, जो दुनिया को सकारात्मकता और प्रेरणा प्रदान करता है. इस वैश्विक मान्यता से त्योहार की लोकप्रियता और भी बढ़ेगी तथा भारतीय संस्कृति की चमक दुनिया भर में फैलेगी.