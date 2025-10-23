Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2972891
Zee UP-UttarakhandAyodhya

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्रक में तोड़फोड़, कीचड़ की छींट आने पर टूटा दबंगों का कहर, ड्राइवर को भी दौड़ा कर पीटा

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में दबंगों द्वारा केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्रक में तोड़फोड़ कर ड्राइवर को दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया है. पीड़ित की तहरीर पर मोतीगंज थाना पुलिस ने दो नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्रक में तोड़फोड़, कीचड़ की छींट आने पर टूटा दबंगों का कहर, ड्राइवर को भी दौड़ा कर पीटा

अतुल कुमार यादव/गोंडा: जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पेंडारन गांव के पास मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्रक में दबंगों द्वारा तोड़फोड़ करके ड्राइवर के साथ मारपीट किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. ट्रक चालक जितेंद्र कुमार निषाद द्वारा मोतीगंज थाने में तहरीर देकर ट्रक में की गई तोड़फोड़ और अपने साथ हुई मारपीट को लेकर के दो नामजद और कुछ अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. मोतीगंज थाने की पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा वाकया
दरअसल बीते 20 अक्टूबर को चांदपुर दुर्गा गोंडा जिले के रहने वाले चालक जितेंद्र कुमार निषाद गोरखपुर में महिंद्रा थार गाड़ी एक शोरूम पर उतारने के लिए गए हुए थे. गोरखपुर में थार गाड़ी उतारकर बीते 21 अक्टूबर को देर शाम गोंडा होते हुए मध्यप्रदेश जा रहा था. जहां मध्य प्रदेश जाते समय झिलाही रेलवे क्रासिंग से आगे रास्ते पर पानी भरा था. ट्रक निकालने के दौरान पानी की छींट आरोपी अभिशेष वर्मा व आलोक तिवारी पर दूर से पड़ गई. इसी बात से नाराज होकर इन दोनों आरोपियों ने 10-12 साथियों के साथ ट्रक चालक जितेंद्र कुमार निषाद को ट्रक के साथ दौड़ाया, और मोतीगंज के पेंडारन गांव के पास उसे रोक लिया. ट्रक में जमकर तोड़फोड़ करते हुए ट्रक का शीशा,केबिन व सामान को तोड़ दिया गया है. 

ट्रक ड्राइवर को भी पीटने का आरोप
ड्राइवर जितेंद्र कुमार निषाद ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ भी आरोपियों ने लाठी और डंडों से मारपीट की है.चालक जितेन्द्र कुमार निषाद ने मोतीगंज थाने में तहरीर देकर कहा है, कि वो शिफ्ट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अडानी कंपनी आनंद महिंद्रा का ट्रक चालक है. ये ट्रक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वह केंद्रीय कृषि मंत्री शिव राज सिंह चौहान का है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा हुआ है. 21 अक्टूबर को शाम को गोरखपुर से महिंद्रा थार उतार कर आ रहा था. झिलाही रेलवे क्रासिंग से आगे रास्ते पर पानी भरा था ट्रक निकालने के दौरान पानी की छींट दूसरे पड़ गई. 10-12 लोगों ने दौड़ा कर मोतीगंज के पेंडारन गांव के पास उसे रोक लिया. ट्रक का शीशा, केबिन व सामान को तोड़ दिया. विरोध करने पर पिटाई की है.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Gonda latest NewsUnion Minister Shivraj Singh Chauhan

Trending news

Gonda latest News
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्रक में तोड़फोड़, ड्राइवर को दौड़ा कर पीटा
UP News
टेक्सटाइल से टेक हब तक.. यूपी में निवेश की बारिश, करोड़ों के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में
UP News
अब सिर्फ आग नहीं.. हर आपदा से लड़ेगी यूपी की फायर सर्विस, जानें क्या है मास्टरप्लान
Uttarakhand BJP
उत्तराखंड BJP ने जारी की प्रवक्ताओं की लिस्ट, जानें किसे-किसे मिली जिम्मेदारी
jalaun news
जालौन में दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार ने छीनी ससुर-दामाद की जान, हाईवे पर मचा हड़कंप
Lucknow latest news
लखनऊ देगा देश के लड़ाकू विमानों को फौलादी ताकत! सुपर एलॉय प्लांट शुरू
UP News
धान खरीद में UP का नया रिकॉर्ड, सरकार ने बढ़ाया MSP, 3790 केंद्रों पर खरीद में तेजी
Lucknow news
यूपी में निवेश होगा छप्पर फाड़! 5 महानगरों में खुलेंगे ‘इन्वेस्ट यूपी’ सैटेलाइट ऑफिस
Shahjahanpur News:
पत्नी के सामने फूट पड़ा खून का फव्वारा! ससुराल से बाइक पर लौट रहे युवक की मौत
Meerut News
पटाखों के विवाद में गोलियों की बरसात! दो पक्षों में हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदला