केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्रक में तोड़फोड़, कीचड़ की छींट आने पर टूटा दबंगों का कहर, ड्राइवर को भी दौड़ा कर पीटा

अतुल कुमार यादव/गोंडा: जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पेंडारन गांव के पास मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्रक में दबंगों द्वारा तोड़फोड़ करके ड्राइवर के साथ मारपीट किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. ट्रक चालक जितेंद्र कुमार निषाद द्वारा मोतीगंज थाने में तहरीर देकर ट्रक में की गई तोड़फोड़ और अपने साथ हुई मारपीट को लेकर के दो नामजद और कुछ अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. मोतीगंज थाने की पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा वाकया

दरअसल बीते 20 अक्टूबर को चांदपुर दुर्गा गोंडा जिले के रहने वाले चालक जितेंद्र कुमार निषाद गोरखपुर में महिंद्रा थार गाड़ी एक शोरूम पर उतारने के लिए गए हुए थे. गोरखपुर में थार गाड़ी उतारकर बीते 21 अक्टूबर को देर शाम गोंडा होते हुए मध्यप्रदेश जा रहा था. जहां मध्य प्रदेश जाते समय झिलाही रेलवे क्रासिंग से आगे रास्ते पर पानी भरा था. ट्रक निकालने के दौरान पानी की छींट आरोपी अभिशेष वर्मा व आलोक तिवारी पर दूर से पड़ गई. इसी बात से नाराज होकर इन दोनों आरोपियों ने 10-12 साथियों के साथ ट्रक चालक जितेंद्र कुमार निषाद को ट्रक के साथ दौड़ाया, और मोतीगंज के पेंडारन गांव के पास उसे रोक लिया. ट्रक में जमकर तोड़फोड़ करते हुए ट्रक का शीशा,केबिन व सामान को तोड़ दिया गया है.

ट्रक ड्राइवर को भी पीटने का आरोप

ड्राइवर जितेंद्र कुमार निषाद ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ भी आरोपियों ने लाठी और डंडों से मारपीट की है.चालक जितेन्द्र कुमार निषाद ने मोतीगंज थाने में तहरीर देकर कहा है, कि वो शिफ्ट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अडानी कंपनी आनंद महिंद्रा का ट्रक चालक है. ये ट्रक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वह केंद्रीय कृषि मंत्री शिव राज सिंह चौहान का है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा हुआ है. 21 अक्टूबर को शाम को गोरखपुर से महिंद्रा थार उतार कर आ रहा था. झिलाही रेलवे क्रासिंग से आगे रास्ते पर पानी भरा था ट्रक निकालने के दौरान पानी की छींट दूसरे पड़ गई. 10-12 लोगों ने दौड़ा कर मोतीगंज के पेंडारन गांव के पास उसे रोक लिया. ट्रक का शीशा, केबिन व सामान को तोड़ दिया. विरोध करने पर पिटाई की है.

