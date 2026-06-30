Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /अयोध्या के होटल में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट, रामलला के दर्शन से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन

अयोध्या के होटल में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट, रामलला के दर्शन से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (UPCC) के अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के एक होटल में पुलिस द्वारा नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर लिया गया है. यह कार्रवाई कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के राम मंदिर दौरे और वहां प्रस्तावित पूजा-अर्चना से ठीक पहले की गई है. अजय राय को अयोध्या के होटल पद्म श्री पैलेस में रखा गया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 30, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:27 AM IST
अयोध्या के होटल में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट, रामलला के दर्शन से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यमुना एक्सप्रेसवे पर वोल्वो बस और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत, 4 की मौत, 20 घायल
mathura accident1 hr ago
2
Hardoi Gangrape1 hr ago
3
up breaking news1 hr ago
4
UP poliitcs1 hr ago
5
Lucknow Fuel Price2 hrs ago