/अयोध्या के होटल में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट, रामलला के दर्शन से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन

'बीजेपी सरकार की तानाशाही चरम पर'

अजय राय हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद अजय राय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार इतनी डर गई है कि भक्तों को भगवान के दर्शन करने से भी रोक रही है. वहीं कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि यह योगी सरकार की तानाशाही कार्यप्रणाली को दर्शाता है और किसी भी नागरिक को पूजा करने से रोकना मौलिक अधिकारों का हनन है। फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।