UP Encounter: सुलतानपुर में तड़तड़ाईं पुलिस की गोलियां, मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश आजम खां, एक दर्जन मुकदमे दर्ज

UP Encounter: उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराध के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है. ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के जरिए अलग-अलग जिलों में बदमाश गिरफ्तार किए जा रहे हैं. सुलतानपुर में पुलिस ने एनकाउंटर में इनामी बदमाश को ढेर किया है. मुठभेड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 731 पर लभुआ इलाके में हुई. यहां पुलिस ने 1 लाख के इनामी तालिब उर्फ आजम खां (26) को मुठभेड़ में मार गिराया. तालिब पर गोकशी, लूट, चोरी समेत एक दर्जन मुकदमे दर्ज थे. कोतवाल लंभुआ संदीप राय ने मुठभेड़ की पुष्टि की है.

पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ में तालिब घायल हो गया. जिसके बाद उसे लभुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह कार्रवाई एसओजी और लभुआ थाने की पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से की गई. पुलिस के मुताबिक, लखीमपुर खीरी में 20 हजार के इनामी तालिब के आने की सूचना मिली थी. जिसके बाद घेराबंदी की गई. यहां हुई मुठभेड़ में तालिब मारा गया. तालिब उर्फ आजम खां पुत्र गफ्फार खान गौरिया थाना फरधान, लखीमपुर खीरी का रहने वाला था.