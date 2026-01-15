गुड न्यूज! यूपी के इस जिले में बनेगा 5 KM लंबा बाईपास, बहराइच-श्रावस्ती और अयोध्या के लोगों को भी मिलेगा लाभ

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के परसपुर कस्बे में लंबे समय से प्रतीक्षित बाईपास निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए 13 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. मंगलवार से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी होगा, जिसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा.

जाम से निजात दिलाने की बड़ी पहल

परसपुर कस्बे में रोजाना कई किलोमीटर लंबा जाम लगता है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी होती है. इस समस्या के समाधान के लिए करनैलगंज विधायक अजय सिंह ने बाईपास निर्माण का प्रस्ताव रखा था. शासन से स्वीकृति मिलने के बाद अब पांच किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है.

बाईपास का मार्ग और स्वरूप

यह प्रस्तावित बाईपास करनैलगंज-बेलसर और नवाबगंज हाईवे को जोड़ते हुए कस्बे के पहले दाईं ओर नहर की पटरी से होकर गुजरेगा. इसके बाद यह दोबारा हाईवे से जुड़ेगा. बाईपास का अधिकांश हिस्सा नहर की पटरी पर बनेगा, जिससे भूमि अधिग्रहण की समस्या भी काफी हद तक कम रहेगी.

बड़े वाहनों को मिलेगी राहत

बाईपास बनने के बाद भारी वाहन अब परसपुर कस्बे के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे. निर्माण सामग्री से लदे ट्रक, साथ ही बहराइच और श्रावस्ती से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु इसी मार्ग का उपयोग करेंगे. इससे कस्बे में यातायात का दबाव घटेगा और आम लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी.

स्थानीय विकास और रोजगार के अवसर

बाईपास निर्माण से क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होगी. स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों, ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबारियों को फायदा होगा. इसके साथ ही भविष्य में बाईपास के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है.

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की पुष्टि

पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन सीडी-2 विनोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि परसपुर बाईपास के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं. सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से क्षेत्रवासियों में खुशी और उत्साह का माहौल है.

