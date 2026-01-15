Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3075655
Zee UP-UttarakhandAyodhya

गुड न्यूज! यूपी के इस जिले में बनेगा 5 KM लंबा बाईपास, बहराइच-श्रावस्ती और अयोध्या के लोगों को भी मिलेगा लाभ

Gonda News: गोंडा वालों के लिए अच्छी खबर है. बता दें कि लंबे समय से प्रतीक्षित बाईपास निर्माण के लिए प्रशासन ने 13 करोड़ की मंजूरी दे दी है.  इसके बन जाने से बहराइच और श्रावस्ती से अयोध्या जाने वाले लोगों की यात्रा काफी आसान हो जाएगी. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Gonda News:  उत्तर प्रदेश के  गोंडा जिले के परसपुर कस्बे में लंबे समय से प्रतीक्षित बाईपास निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.  लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए 13 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.  मंगलवार से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.  जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी होगा, जिसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा. 

जाम से निजात दिलाने की बड़ी पहल
परसपुर कस्बे में रोजाना कई किलोमीटर लंबा जाम लगता है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी होती है.  इस समस्या के समाधान के लिए करनैलगंज विधायक अजय सिंह ने बाईपास निर्माण का प्रस्ताव रखा था.  शासन से स्वीकृति मिलने के बाद अब पांच किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है. 

बाईपास का मार्ग और स्वरूप
यह प्रस्तावित बाईपास करनैलगंज-बेलसर और नवाबगंज हाईवे को जोड़ते हुए कस्बे के पहले दाईं ओर नहर की पटरी से होकर गुजरेगा.  इसके बाद यह दोबारा हाईवे से जुड़ेगा.  बाईपास का अधिकांश हिस्सा नहर की पटरी पर बनेगा, जिससे भूमि अधिग्रहण की समस्या भी काफी हद तक कम रहेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

बड़े वाहनों को मिलेगी राहत
बाईपास बनने के बाद भारी वाहन अब परसपुर कस्बे के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे.  निर्माण सामग्री से लदे ट्रक, साथ ही बहराइच और श्रावस्ती से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु इसी मार्ग का उपयोग करेंगे.  इससे कस्बे में यातायात का दबाव घटेगा और आम लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी. 

स्थानीय विकास और रोजगार के अवसर
बाईपास निर्माण से क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होगी.  स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.  निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों, ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबारियों को फायदा होगा.  इसके साथ ही भविष्य में बाईपास के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है. 

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की पुष्टि
पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन सीडी-2 विनोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि परसपुर बाईपास के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं.  सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.  लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से क्षेत्रवासियों में खुशी और उत्साह का माहौल है. 

और पढे़ं: यूपी के इस जिले में बनेगा 15 KM लंबा बाईपास, जुड़ेगा स्टेट हाईवे से 

गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बसेगा 'औद्योगिक शहर',  अमरोहा में भूमि अधिग्रहण की रफ्तार धीमी, किसानों ने सर्किल रेट बढ़ाने की मांग

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

gonda news

Trending news

gonda news
यूपी के इस जिले में बनेगा 5 KM लंबा बाईपास, बहराइच-अयोध्या के लोगों को भी मिलेगा लाभ
bijnor news
हनुमान और मां दुर्गा का भक्त बना कुत्ता, बाबा भैरव का रूप मानकर हो रही पूजा
gonda news
क्षत्रिय समाज का 'कौन बड़ा नेता'? सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह
Magh Mela 2026
6 साल की उम्र, जुबां पर पहाड़ों की तरह गीता के श्लोक, माघ मेले में आए 'बाल राम'
kashipur news
किसान आत्महत्या मामला में SIT करेगी जांच ! हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
Amroha News
अमरोहा में विकसीत हो रहे औद्योगिक एरिया को लेकर भूमि अधिग्रहण की रफ्तार धीमी
Saharanpur news
14 वर्षीय दलित छात्र की हत्या से देवबंद में सनसनी, रेलवे ट्रैक पर बोरे में मिला शव
dehradun news
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले, 16 विशेष न्यायालय समेत 19 प्रस्ताव मंजूर
Haldwani news
कुमाऊं में गुलदार का खौफ; नैनीताल के इन इलाकों में 17 जनवरी तक स्कूल-आंगनबाड़ी बंद
Hamirpur Love Jihad
प्यार का जाल, फिर हैवानियत, हमीरपुर लव जिहाद कांड से भड़का जनाक्रोश